ଏ କ’ଣ ! ମିଶିଗଲା ମନ, ଏକାଠି ହେଲେ ଦୁଇ ପରିବାର, ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିହେବେ ପଲାଶ୍-ସ୍ମୃତି

ଏ କ’ଣ ? ମିଶିଗଲା ମନ, ଏକାଠି ହେଲେ ଦୁଇ ପରିବାର

By Jyotirmayee Das

Smriti-Palash: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଂଗୀତକାର ପଲାଶ ମୁଛଲ ଗତ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତେ । କିନ୍ତୁ, ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ବିବାହ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ଏହା ପରେ, ପଲାଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ସେ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପଲାଶଙ୍କୁ କଠୋର ଟ୍ରୋଲିଂର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଲା, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ “ପ୍ରତାରକ” ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମର୍ଥନର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା।

କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା କେବେବି ପଲାଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନଥିଲେ। ବିପରୀତରେ, ପଲାଶ ପ୍ରତାରଣା ଅଭିଯୋଗକୁ କେବଳ ଅବାନ୍ତର ବୋଲି କହି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ, ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଶା ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ଯେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ପଲାଶ ମୁଛଲ ପୁନର୍ବାର ଏକାଠି ହୋଇପାରନ୍ତି।

ପଲକ ମୁଛଲ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବାପା ଏକାଠି ଦେଖାଗଲେ

ପ୍ରକୃତରେ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ସଦ୍ୟତମ ଭିଡିଓରେ ପଳାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ଭଉଣୀ ପଲକ ମୁଛଲ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀନିବାସ ମନ୍ଧାନା ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମିଥୁନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଭିଡିଓରେ, ପଲକ ମୁଛଲ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ପଲାଶ ମୁଛଲ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, ପଲାଶ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଥିବା ମତଭେଦକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ, କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ।

