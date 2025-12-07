ଭାଙ୍ଗିଲା ବାହାଘର…ପଲାଶଙ୍କ ସହ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କଲେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏମିତି କଲେ ପୋଷ୍ଟ

ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ସ୍ମୃତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ସେ ପଲାଶଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବିବାହ ବାତିଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା -ପଲାଶଙ୍କ ବିବାହ ହେବନି: ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ମୋ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ମୋ ପାଇଁ କହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ମୁଁ ଜଣେ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ସେହିପରି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ବିବାହ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଏହି ବିଷୟକୁ ଏଠାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଦୟାକରି ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ପରିବାରର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ।”

ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ, ଯାହା ସର୍ବଦା ମୋ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଆସିଛି। ମୁଁ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଆଶା କରୁଛି, ଏବଂ ଏହା ସର୍ବଦା ମୋର ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଛି।”

ବିବାହ ନଭେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ହେବାର ଥିଲା: ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଥିଲା। ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ୨୩ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଙ୍ଗଲିରେ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ପିତା ଶ୍ରୀନିବାସ ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଉତ୍ସବ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ହୃଦଘାତର ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଚାପ ଏବଂ ଥକାପଣ ଯୋଗୁଁ ପଲାଶ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବାହ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଧାନା ଏବେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

