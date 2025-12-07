ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ବିବାଦ ବଢ଼ିଲା… କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ପରେ ବ୍ରେକଅପ୍ କୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ପଲାଶ ମୁଛଲ

ଅଧାରେ ରହିଗଲା ବାହାଘର... ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ଦିନ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଦୁଇ ମନ।

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ବଲିଉଡ ସଂଗୀତକାର ପଲାଶ ମୁଛଲ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।

ଉଭୟ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରେକଅପ୍ କଥା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦମ୍ପତି ନଭେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଙ୍ଗଲିରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା।

ମେହେନ୍ଦି ଏବଂ ହଳଦୀ ରୀତିନୀତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରହିବାର ଖବର ନଭେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏବେ, ସେମାନେ ଶେଷରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବରୁ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।”

“ମୁଁ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସେହିପରି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିବାହ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି।” ସ୍ମୃତି ଉଭୟ ପରିବାରର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ସ୍ମୃତିଙ୍କ କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ, ପଲାଶ ମୁଛଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଥିଲେ।

ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ଗୁଜବ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି।”

ପଲାଶ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ:

ପଲାଶ ମୁଛଲ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଲୋକ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ,

“ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ମାନହାନିଜନକ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋ ଦଳ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରେ। ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ମୋ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।”

