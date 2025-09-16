ICC ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବୋବାଲ୍; ଷ୍ଟାର ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ପୁଣି ପିନ୍ଧିଲେ ନମ୍ବର-1 ମୁକୁଟ, ODI ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ…
ODI ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ ପୂର୍ବରୁ ଖଲବଲି । ICC ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଷ୍ଟାର ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ପୁଣି ପିନ୍ଧିଲେ ନମ୍ବର-1 ମୁକୁଟ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ରିକେଟ ସଂସ୍ଥା ICC ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଓପନର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ICC ମହିଳା ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଡେଇଁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ, ମନ୍ଧାନା ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ନେଟ୍ ସିଭର-ବ୍ରଣ୍ଟଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ନମ୍ବର-1 ODI ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ୬୩ ବଲ୍ରେ ୫୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୬ ଚୌକା ଏବଂ ୨ ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରି ନଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଲାଭ
ଓଡିଶା ମହିଳା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷ ୧୦ରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ। ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଖସି ୧୨ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗେଜ ମଧ୍ୟ ୨ ସ୍ଥାନ ଖସି ୧୫ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ଅଛି । କାରଣ ରିଚା ଘୋଷ 3ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି 36ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ 42ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ହରଲିନ୍ ଦେଓଲ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସେ 43ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଯଦି ଆମେ ODI ସିରିଜ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ। ସିରିଜର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ODI ମ୍ୟାଚ୍ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।