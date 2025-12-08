ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ କମବ୍ଯାକ ! ପଲାଶଙ୍କ ସହ ବିବାହ କ୍ୟାନସେଲ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖାଦେଲେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା…
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଫଟୋ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସ୍ମୃତି ଓ ପଲାଶଙ୍କ ମ୍ଯାରେଜ ବିବାଦ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ପଲାଶଙ୍କ ଚାଟ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସେ ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିବା ଅନେକ କହିଥିଲେ।
ପରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ହୁଏତ ଦୁହିଁକ ବିବାହ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଏହା ସତ ହେବ ବୋଲି କାହାର ଧାରଣା ନଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ରିଲେସନସିପରେ ଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଚେଦ ପଡିଥିବା ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଥିଲେ ମନ୍ଧାନା। ଗତକାଲି ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ସବୁ ସତ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ନେଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ।
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଗତାକାଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ କାହାଣୀ ସେୟାର କରି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ନଭେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା।
ହଳଦୀ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ସମାରୋହ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବାପା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ବାତିଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ମୃତିଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଟି୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
କ୍ରିକେଟ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ରବିବାର ତାଙ୍କ ବିବାହ ବାତିଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଜୀବନରେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମୋ ଦେଶକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବି ଏବଂ ଟ୍ରଫି ଜିତିବି, ଏବଂ ଏହା ସର୍ବଦା ମୋର ଧ୍ୟାନ ରହିବ।” ଏହିପରି କିଛି ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ।
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି:
ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ଜିତିବା ପରେ, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ତାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ବିବାହ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଧାନା ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏହି ବିଷୟକୁ ଏଠାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ପରିବାରର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ନିଜ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।”
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା କ୍ରିକେଟ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବାର ଏକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ମନ୍ଧାନା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
SMRITI MANDHANA IS BACK 🔥
– She has started the practice for the Sri Lanka T20I series. pic.twitter.com/nawrH7ETnB
— Johns. (@CricCrazyJohns) December 8, 2025
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ମୃତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯିବ।