ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ବାହାଘର; ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ହଟାଇଲେଣି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ସସପେନ୍ସରେ ମନ୍ଧାନା ଓ ପଲାଶଙ୍କ ବାହାଘର..
ବାହାଘର କେବେ ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାହାଘର ନେଇ ଧାର୍ଯ୍ଯ କରିଯାଇଥିବା ସମୟରେ ନ ହେବାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ଅନ୍ଯପଟେ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ଫଟୋ ସବୁ ଡିଲିଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଅନେକ କିଛି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର ସତ୍ଯତା, କେବେ ପଲାଶ ଓ ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବାହାଘର ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ପୋଷ୍ଟ ଡିଲିଟ କରିବା ପରେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ହଠାତ ନେଲେ ଏହା ବିବାଦ ଘେରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି।
ଏପରିକି ଜେମିମା ଓ ଶ୍ରେୟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡିଓ ସବୁ ଡିଲିଟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିବାହ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ ପଲାଶ ଓ ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବିବାହ ନଭେମ୍ବର 23ରେ ହେବାକୁ ଥିଲା, ଏପରିକି ହଳଦୀ ଓ ମେହେନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ ବାହାଘର ନେଇ କିଛି ଅପଡେଟ ଆସି ନାହିଁ।
ବାପା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ:
ବିବାହର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ, ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀନିବାସ ମନ୍ଧାନା ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
ପରିବାର ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ବର ହେବାକୁ ଥିବା ପଳାଶ ମୁଛଲ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ,ମାତ୍ର ଏବେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲେଣି।
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ହଟିଲା ପୋଷ୍ଟ:
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ହଟାଇବା ପରେ ଏହା ନେଇ ଅନେକ ଗୁଜବ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ, ଏହି ହଙ୍ଗାମାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି କେବଳ ତାଙ୍କ ବିବାହ ପୋଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ପଲାଶ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଥିବା ଭିଡିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ପରେ, ଜେମିମା ଏବଂ ଶ୍ରେୟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା: ବିବାହ ବାତିଲ ହୋଇଛି କି? ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି କି? ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି।
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଏହି ଗୁଜବଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ବାତିଲ କରାଯାଇନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି, କାରଣ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି।
ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପଲାଶଙ୍କ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଏବେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏବଂ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ସଠିକ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।