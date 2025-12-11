‘ମୁଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ’, ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେଲେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା
ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେଲେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା
Smriti Mandhana: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ତାଙ୍କ ବିବାହ ବାତିଲ୍ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସର୍ବ ସାଧାରଣରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ମନ୍ଧାନା ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଧାନା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ରିକେଟ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ବଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ମାରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାନସିକତା ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ।
ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୃଢ଼: ମନ୍ଧାନା କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଜଣେ ବହୁତ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରି ମୋ ଜୀବନକୁ ଜଟିଳ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ଯଦି ଆପଣ ପରଦା ପଛରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ପଡ଼ିଆରେ କ’ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ବିଚାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏବଂ ମୋ ଦଳକୁ ପରଦା ପଛରେ ଆମେ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଆଧାର କରି ବିଚାର କରେ। ଆମେ ଦିନରାତି ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ତାହା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। କିଛି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ କି ଖରାପ, ଯଦି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେବେ କ’ଣ ଘଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି।”
ମନ୍ଧାନା କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛିକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବା ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା। ପିଲାଦିନରୁ, ‘ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍’ ବୋଲି ଡକାଯିବା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା।” ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଉପୁଜୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ଧାନା କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଏକ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଦେଶ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ କିପରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ ଅଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆମର ବିତର୍କ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହୁଁ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଦଳ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ।”
ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ନଭେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଗାୟକ ଏବଂ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ସହ ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଉଭୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ହେବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।