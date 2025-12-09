ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ, ଏମିତି କାହିଁକି ଲେଖିଲେ କ୍ରିକେଟର୍

ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ

By Jyotirmayee Das

Smriti Mandhana: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ରବିବାର, ସେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ତାଙ୍କ ବିବାହ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ, ସୋମବାର, ସ୍ମୃତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାପସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, “ମୋ ପାଇଁ, ଶାନ୍ତ ନୀରବତା ନୁହେଁ – ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ,” ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟଟି ଆଠ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୪ ଲକ୍ଷ ରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ପାଇଥିଲା।

ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ସଂଗୀତଜ୍ଞ ପଲାଶ ମୁଛଲ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି। ଏହି ଦମ୍ପତି ନଭେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ବିବାହ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ଏହି ବିବାହକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଗୁଜବକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା।

ଶେଷରେ, ରବିବାର ସ୍ମୃତି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିବାହ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ମାମଲାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ।” ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାଇଭେସିରେ ରଖନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଗୁଜବ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ସ୍ମୃତି ସମାଜ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, “ଦୟାକରି ଉଭୟ ପରିବାରର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଗୁଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଏହି ଭାରତୀୟ…

ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ଭଗବାନ…

ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ: ସ୍ମୃତିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପରେ, ପଲାଶ ମୁଛଲ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଥିଲା, “ଏହା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ସମୟ। ଲୋକମାନେ ଗୁଜବ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସହଜରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର।” ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭ୍ରାମକ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ: ଏହି ବିଷୟରେ, ପଲାଶଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଗାୟିକା ପଲକ ମୁଛଲ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ପରିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ସକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁଜବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ସ୍ମୃତିଙ୍କ ମଇଦାନକୁ ବ୍ୟାକ: ୨୪ ବର୍ଷୀୟା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ଡିସେମ୍ବର ୨୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଟି୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, “ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିତାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉପରେ। ଏହା ସର୍ବଦା ମୋର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ।”

You might also like More from author
More Stories

ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଗୁଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଏହି ଭାରତୀୟ…

ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ଭଗବାନ…

ଲଞ୍ଚ ହେଲା Realme 15 Proର ଧାଁସୁ ଫୋନ,…

ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ: କେବେ ବଢିବ ସାଲାରୀ, କେତେ…

1 of 28,861