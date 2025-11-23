କେଉଁ ରୋଗରେ ପିଡ଼ୀତ ଅଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବାପା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ବାହାଘର
କାଲି ବାହାଘର ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବାପା। ଶେଷରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ସଂଗୀତକାର ପଲାଶ ମୁଛାଲ ସୋମବାର ବିବାହ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ପାରିବାରିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ହେବାକୁ ଥିବା ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।
ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀନିବାସ ମନ୍ଧାନା ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳକ ତୁହିନ ମିଶ୍ରା ଏନେଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରୀନିବାସ ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସାଙ୍ଗଲିର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅଛନ୍ତି। ବିବାହ ପରିଚାଳନା ଟିମ୍ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଉତ୍ସବ ପୁଣି କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବାପା କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି।
ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବାପା କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡିତ:
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀନିବାସ ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ହଠାତ୍ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଲୋକମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏହା ବିବାହର ଚାପ ହେତୁ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା।
ଜଣାପଡିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ହୋଇଛି। ବିବାହର ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗଲିର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ଏପରି ପରିବେଶରେ ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତ କାହିଁକି ହୁଏ:
ବିବାହ ସମୟରେ କେହି ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହେବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଦେଶରେ ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଠାରେ ବର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯେ ଏପରି ସମୟରେ ହୃଦଘାତ କାହିଁକି ହୁଏ।
ଆମେରିକୀୟ ହୃଦ୍ ସଂଘ (AHA) ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମୟରେ ଶରୀରରେ ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ହୃଦ୍ସ୍ପନ୍ଦନରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ବିଦ୍ୟମାନ ଅବରୋଧଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ହୃଦ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଧମନୀରେ ପ୍ଲାକ୍ ହଠାତ୍ ଫାଟିଯାଏ ସେତେବେଳେ ହୃଦ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ପ୍ରାୟତଃ ଘଟେ। ଏହି ଫାଟ ପ୍ରାୟତଃ ଚାପ, ଥକ୍କାପଣ, ତୀବ୍ର ଭାବନା କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ, କେବଳ ରୋଗର ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରଗତି ନୁହେଁ।