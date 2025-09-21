ଇତିହାସ ରଚିଲେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା, ମହିଳା ୱାନ ଡେ’ରେ ଏମିତି କରି ହାତେଇଲେ ରେକର୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଷ୍ଟାର ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଅସାଧାରଣ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଖବର।
ଏହି ସିରିଜରେ ମନ୍ଦାନା ଦୁଇଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ତାଙ୍କର 125 ରନର ଇନିଂସ ଅନେକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। 413 ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଭାରତ 43 ରନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଧାନା ମହିଳା ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସୁଜି ବେଟ୍ସଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଦିବସୀୟ ସିରିଜରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 300 ରନ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ସହିତ, ସେ ମହିଳା ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି।
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମହିଳା ଦଳର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସୁଜି ବେଟ୍ସଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଯିଏ ମହିଳା ଦିନିକିଆରେ ଓପନର ଭାବରେ 12 ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବେ ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ODI କ୍ୟାରିୟରର 108ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର 13ତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଖେଳାଳି:
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା (ଭାରତ) – 13 ଶତକ
ସୁଜି ବେଟ୍ସ (ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ) – 12 ଶତକ
ଟାମି ବିଉମୋଣ୍ଟ (ଇଂଲଣ୍ଡ) – 12 ଶତକ
ଚାରଲଟ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ୍ (ଇଂଲଣ୍ଡ) – 9 ଶତକ
ହେଲି ମାଥ୍ୟୁସ୍ (ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍) – 9 ଶତକ
ଲୌରା ୱଲଭାର୍ଡ (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା) – 9 ଶତକ
ମେଗ୍ ଲାନିଂଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାର ସୁଯୋଗ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପରେ, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ମେଗ୍ ଲାନିଂଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ମହିଳା ODIରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରିଂ ଖେଳାଳି ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ବର୍ତ୍ତମାନ 13 ଶତକ ସହିତ ସୁଜି ବେଟ୍ସଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମେଗ୍ ଲାନିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ନାମରେ ୧୫ଟି ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ରହିଛି।