ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇବାକୁ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲେ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସତର୍କ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାକୁ ହୁଏ ଏହି ସବୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା

ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇବାକୁ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲେ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସତର୍କ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାକୁ ହୁଏ ଏହି ସବୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା
ସବୁବେଳେ ଚକୋଲେଟ ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇବା ଦେହ ପାଇଁ କ୍ଷତି କାରକ । ବେଳଥାଉ ଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ କରନ୍ତୁ ଦୂର ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଚକୋଲେଟ୍ ଏବଂ କୁକିଜ୍ ଖାଇବା ପ୍ରାୟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ । କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି କ୍ରେଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେମାନେ ଚକୋଲେଟ୍ କିମ୍ବା କୁରକୁରେ ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।
ଅନେକ ସମୟରେ ପିତାମାତା ପିଲାମାନଙ୍କ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ହାର ମାନି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ!
ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଚକୋଲେଟ୍ ଏବଂ ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କମ୍ ଭୋକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଫଳ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଡାଲି ଭଳି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଟାମିନ୍, ଖଣିଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଧିକ ଚକୋଲେଟ୍ ଏବଂ କୁରକୁରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର କ’ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ
ସମସ୍ୟା
ମୋଟାପଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ: ଚକୋଲେଟ୍ ଏବଂ ସ୍ନାକକ୍ସ ଭଳି ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଚିନି ଥାଏ ଯାହା ମେଦବହୁଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମେଦବହୁଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ମଧୁମେହ ଭଳି ଅନେକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଦାନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ: ଚକୋଲେଟ୍ ଏବଂ କୁକିଜ୍ ରେ ଥିବା ଚିନି ଦାନ୍ତରେ ଖୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ଦାନ୍ତରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଯାହା ଜୀବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ।
ଚିଡିଚିଡା ଏବଂ ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା: ଚକୋଲେଟ୍ ଏବଂ କୁକିଜ୍ରେ ଥିବା ଚିନି ଏବଂ କ୍ୟାଫିନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ସେମାନେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଚିଡିଚିଡା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ନିଦକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ଅଭ୍ୟାସ ଦୂର କରନ୍ତୁ
ଚକୋଲେଟ୍ ଏବଂ କୁକିଜ୍ ଖାଇବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରି, ପିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଏବଂ କେତେ ଖାଇବା ଉଚିତ ତାହା କହିବା ଭଲ।
ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଏବଂସ୍ନାକକ୍ସ ବଦଳରେ କିଛି ସୁସ୍ଥ ବିକଳ୍ପ ଦେଇପାରିବେ, ଯେପରିକି ତାଜା ଫଳ, ଶୁଖିଲା ଫଳ, ବାଦାମ, ଗୁଡ଼ କୁକିଜ୍, ଘରେ ତିଆରି ଓଟ୍ସ କୁକିଜ୍, କିମ୍ବା ବେକ୍ ହୋଇଥିବା ସ୍ନାକ୍ସ।