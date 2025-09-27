ବିଶେଷ କରି ଏହି ୪ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧ ସାପଙ୍କୁ କରେ ଆକୃଷ୍ଟ, ଯାହାଫଳରେ ଘର ଭିତରେ ପସନ୍ତି ଏହି ବିଷାକ୍ତ ଜନ୍ତୁ
ପକ୍ଷୀ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବାହାରେ ଛାଡିଯାଇଥିବା ପାଳିତ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ସାପକୁ କ'ଣ ଆକର୍ଷିତ କରେ ତାହା ଜାଣି ଏବଂ କିଛି ସରଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ଆପଣ ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ସାପମାନେ କେବେବି ଜନବସତି ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଲୁଚିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଘରର ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି। ସାପମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂରହିବ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର, ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
କିଛି ଗନ୍ଧ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆକର୍ଷିତ କରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାରେ କିମ୍ବା ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମୂଷା ଏବଂ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବିଷ୍ଠା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାପ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ଫେରୋମୋନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗନ୍ଧ ଅଜାଣତରେ ଘର ଏବଂ ଅଗଣାକୁ ସାପଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ।
କୀଟପତଙ୍ଗ ସାପକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ
ମୂଷା ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗ ସାପ ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ଯଦି ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ ବାରମ୍ବାର ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିସନ୍ଦେହରେ ସାପକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଣିବେ। ସାପମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏହି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୂତ୍ର ଏବଂ ବିଷ୍ଠାର ବାସ୍ନା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ସହଜ କରିଥାଏ।
ଏହି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଗତି ମଧ୍ୟ ସାପଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ବାସ୍ନା ଏକ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇଯାଏ। ଯଦିଓ ସାପମାନେ ସିଧାସଳଖ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଏହା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ବାସ୍ନା ଦ୍ୱାରା ସମାନ ସ୍ଥାନକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି।
ପକ୍ଷୀ ମଳ
ପକ୍ଷୀମାନେ ଘର ଅଗଣାକୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ ସାପ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଥାନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ମଳ ଏକ ତୀବ୍ର ବାସ୍ନା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶିକାର ବିଷୟରେ ସାପମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଏ।
ଗଛ, ବୁଦା ଏବଂ ଛାତ ତଳେ ପକ୍ଷୀ ବସାଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ସାପଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ।
ପୋଖରୀ ବେଙ୍ଗ
ମାଛର ଗନ୍ଧ ଜଳଚର ସାପଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ଛୋଟ ମାଛ ଅନେକ ସାପଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଖାଦ୍ୟ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଏକ ପୋଖରୀ, ଜଳ ଉତ୍ସ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ପାଣି ଅଛି, ତେବେ ଏହା ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଜନନ ସ୍ଥଳ ହୋଇପାରେ।
ତେଣୁ, ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସାପ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଗିଚା କିମ୍ବା ଅଗଣାରେ ଏକ ପୋଖରୀ ଅଛି, ତେବେ ପାଣିକୁ ଗତିଶୀଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ସାପ ଫେରୋମୋନ
ଯଦିଓ ସାପ ଫେରୋମୋନ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହା ସାପମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଯେପରି ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ବାସ୍ନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ସାପମାନେ ସାଥୀ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଫେରୋମୋନ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଥରେ ଏକ ସାପ ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଏହା ଅନ୍ୟ ସାପମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ରାସାୟନିକ ସଙ୍କେତ ଛାଡିପାରେ।