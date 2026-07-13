ବର୍ଷା ଦିନେ ବଢ଼ୁଛି ସାପ କାମୁଡ଼ା ଭୟ: କାମୁଡ଼ିବାର କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟି-ଭେନମ୍ ନେବା ଜରୁରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ବିଷ କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ କରେ ନଷ୍ଟ
ବର୍ଷା ଦିନେ ବଢ଼ୁଛି ସାପ କାମୁଡ଼ା ଭୟ: କାମୁଡ଼ିବାର କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟି-ଭେନମ୍ ନେବା ଜରୁରୀ
Snake Bite: ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଘଟଣା ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗାତରେ ପାଣି ପଶିବାରୁ ସାପମାନେ ବାହାରକୁ ଆସି ଲୋକଙ୍କ ଘର, ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଏବଂ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜାଗାରେ ଲୁଚି ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ଦିନରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ପ୍ରଜାତିର ସାପ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ ପ୍ରଜାତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ । ବିଶେଷ କରି ରସେଲ୍ସ ଭାଇପର (ଚନ୍ଦନବୋଡ଼ା), ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋବ୍ରା (ନାଗ), ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମନ୍ କ୍ରେଟ୍ (ଚିତି) ଏବଂ ସ-ସ୍କେଲ୍ଡ ଭାଇପର ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ।
ତେବେ ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ପରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆଣ୍ଟି-ଭେନମ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା ଶରୀରକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ..
କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟି-ଭେନମ୍ ଦେବା ଜରୁରୀ?
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି କୌଣସି ବିଷହୀନ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଆଣ୍ଟି-ଭେନମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏନାହିଁ । ମାତ୍ର ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।
ଯଦି କୋବ୍ରା (ନାଗ) କିମ୍ବା କ୍ରେଟ୍ (ଚିତି) ଭଳି ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ୩୦ ରୁ ୪୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟି-ଭେନମ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ଜରୁରୀ । ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିଲେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ । କେତେକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟି-ଭେନମ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ ।
କେଉଁ ବିଷ କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ?
ସାପ ବିଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶରୀରର ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ
- କାର୍ଡିଓଟକ୍ସିକ: ଏହା ଶରୀରର କାର୍ଡିଓଭାସକୁଲାର ସିଷ୍ଟମ ବା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ହୃଦଘାତ, ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ହଠାତ୍ କମିବା ବା ବଢ଼ିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ।
- ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିକ: ଏହା ମଣିଷର ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ଅଚେତ ହୋଇଯିବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହେବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ।
ରୋଗୀ ଶରୀରରେ ବିଷର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସାପର ପ୍ରଜାତିକୁ ଦେଖି ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଣ୍ଟି-ଭେନମ୍ର ଡୋଜ୍ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି ।
ସାପ ବିଷ ସାଧାରଣତଃ ୩ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ:
- ନ୍ୟୁରୋଟକ୍ସିନ୍: ଏହି ବିଷ ସିଧାସଳଖ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହ ଶରୀର ପକ୍ଷାଘାତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ କୋବ୍ରା ଏବଂ କ୍ରେଟ୍ ଭଳି ସାପଙ୍କଠାରେ ଥାଏ ।
- ହେମୋଟକ୍ସିନ୍: ଏହି ବିଷ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଭିତରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଚଳ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ରସେଲ୍ସ ଭାଇପର ଏବଂ କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ଭଳି ସାପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ ।
- ସାଇଟୋଟକ୍ସିନ୍: ଏହି ବିଷ ଶରୀରର ଜୀବକୋଷ ଏବଂ ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଯାହା ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ରେଟଲ ସ୍ନେକ୍ ଭଳି ସାପଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ।