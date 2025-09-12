‘ବୀନ୍‌’ ଧୁନ୍ ଶୁଣି ନିଜକୁ ରୋକି ପାରିଲାନି ନାଗ, ଅଣ୍ଟା ହଲାଇ ନାଚିଲା, ଭିଡିଓ ଦେଖି ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୋନରୁ ଗୀତ ଶୁଣି ନାଚୁଛି ସାପ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଭିଡିଓ ବହୁତ ମଜାଦାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭିଡିଓ ଖୁବ ଭୟଙ୍କର। ବିଶେଷକରି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭିଡିଓ ୟୁଜର୍ସ ବହୁତ ଲାଇକ କରୁଛନ୍ତି।

ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ସାପର ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡିଓରେ, ଏକ ସାପ ‘ବୀନ୍‌’ର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସାପର ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ।

ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ; ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ସାପଖେଳାଳି ବଂଶୀର ସ୍ୱରରେ ଏକ ସାପକୁ ନାଚ କରାଉଛି। ଏହା ପରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ସାପକୁ ସମାନ ଭିଡିଓ ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଏପରି ନାଚିବାକୁ କହୁଛି। ଏହା ପରେ, ସାପଟି ଜିଭ ବାହାର କରି ଆନନ୍ଦରେ ନାଚୁଛି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିବା ସାପଖେଳାଳି ପରି ଅଭିନୟ କରୁଛି।

ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ଖୁବ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟିକୁ ପ୍ରାୟ 6 ହଜାର ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଅନେକ ଲୋକ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ସାପର ନାଚକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

