ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ କାମୁଡେନି ସାପ ! ଦେଖିଲେ ବି ହୋଇଯାଏ ଅନ୍ଧ ! କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ

ଗର୍ଭବତୀ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ସାପ!

By Shantilata Rout
CELLNET

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆମ ସମାଜରେ ସାପକୁ ନେଇ ଅନେକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ଗୋଟେପଟେ ସାପକୁ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ସାପ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଥାଏ । କୁହାଯାଏ ଯେ ସାପ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ତା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସାପ କେବେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୁହାଯାଏ ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସାପ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସାପ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି କାମୁଡିବା ବଦଳରେ ନିଜର ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଚାଲିଯାଏ । ଯଦିଓ ଏହାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେବି ଅନେକ ଏହାକୁ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟ… ।

ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ସାପ!: ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣର ଏକ କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଦୁଇଟି ସାପ ଆସି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଘରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ଅସରପା;…

ଏକଦା ଲାହୋର ବିନା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା ଭାରତ, ସୀମା…

ଏଥିରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ସମଗ୍ର ସର୍ପ ଜାତିକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ସାପ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାର କରି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏହା ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସାପ ସେମାନଙ୍କର ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଏପରି ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।

ସତ୍ୟ କ’ଣ?: ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାପ ନ କାମୁଡ଼ିବା ପଛରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଲୋକକଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ; ଏହା କୌଣସି ପ୍ରମାଣିତ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ସାପ ତାକୁ ହିଁ ହାନି ପହଞ୍ଚାଏ ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ତା ନିଜ ଉପରେ ବିପଦ ଥିବା ଅନୁଭବ କରେ ।

ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ୟ କାହା ଅପେକ୍ଷା ସାପ ପାଖରେ ହିଁ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଥାଆନ୍ତି। ସାପ କାମୁଡ଼ା ମା’ ଏବଂ ଭ୍ରୁଣ ଉଭୟ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କାରଣ ସାପର ବିଷ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏହାର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।

ଏହା ସହିତ, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ସାପ ରହୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ, ତେବେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ।

You might also like More from author
More Stories

ଘରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ଅସରପା;…

ଏକଦା ଲାହୋର ବିନା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା ଭାରତ, ସୀମା…

ଏହି ସ୍ଵଦେଶୀ ଆପ୍ ଆଗରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ…

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଶ: ଆକାରରେ ଓଡିଶା…

1 of 563