ସାପ ନୁହେଁ ‘ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର’, ଶୋଇବା ସମୟରେ କାମୁଡେ, ଜାଣି ପାରିବେନି ସିଧା ପରଲୋକରେ ଥିବେ….

ସାପ ନୁହେଁ ‘ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର’, ଶୋଇବା ସମୟରେ କାମୁଡେ, ଜାଣି ପାରିବେନି ସିଧା ପରଲୋକରେ ଥିବେ….
ରାତିରେ କାମୁଡ଼େ, ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଦରେ ପକାଇଦିଏ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏ ସାପ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ‘ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର’ ବୋଲି କହିପାରିବେ । କାରଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେହି ଜଣେ ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛି।
ହଠାତ୍, ମଶା ପରି କିଛି ତାଙ୍କ ଗୋଡକୁ କାମୁଡ଼ିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଗୋଡକୁ ଟିକେ ହଲାଇଲେ। କିନ୍ତୁ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଷ ବ୍ୟାପିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଏହା ଏମିତି ଏକ ସାପ ଯାହା ନାଗ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ସାପ ନୁହେଁ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଭାରତର ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ୭ ରୁ ୭୦ ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି।
ଏହି ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଶୋଇ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏହି ସାପମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାପକୁ “କମନ କ୍ରେଟ୍” କୁହାଯାଏ ।
କମନ୍ କ୍ରେଟ୍। ବଙ୍ଗାଳୀରେ କାଲାଚ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏହି ସାପର ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ଚତୁର ସାପ। ଏହା ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହାର କାମୁଡ଼ି ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ।
ଏହା ରାତିରେ କାମୁଡ଼େ ଏବଂ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଦରେ ପକାଇଦିଏ। ସାଧାରଣ କ୍ରେଟର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ରାତିରେ କାମୁଡ଼େ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଶୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼େ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି। କ୍ରେଟର ବିଷ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସାପକୁ ‘ନୀରବ ହତ୍ୟାକାରୀ’ କୁହାଯାଏ।
କ୍ରେଟ୍ କେଉଁଠାରେ ମିଳେ?
କମନ୍ କ୍ରେଟ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗାଁ, କ୍ଷେତ, ପୁରୁଣା ଘର, ଗୋଦାମ ଏବଂ ଖଟ ତଳେ କିମ୍ବା କପଡା ଗଦାରେ ଲୁଚି ରହିବା ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁରୁଣା ଗଛର ଖୋଳା ଅଂଶରେ ଦେଖାଯାଏ।
ଏହି ସାପକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ?
କମନ୍ କ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ଏଲାପିଡେ ପରିବାରର ବାଙ୍ଗାରସ୍ ପ୍ରଜାତି ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରଜାତି ସାପ। ଏହାର ଶରୀର କଳା କିମ୍ବା ନୀଳ-କଳା ଏବଂ ସଙ୍କୁଚିତ ଧଳା ପଟା ଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ୩ ରୁ ୪ ଫୁଟ ଲମ୍ବା। ସାଧାରଣ କ୍ରେଟ୍ର ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପତଳା ଏବଂ ଛୋଟ। ଏହାର ଦାନ୍ତ ଛୁଞ୍ଚି ପରି, ଯେତେବେଳେ ଏହା କାମୁଡ଼େ, ଏହାର ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକର କାମୁଡ଼ି ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ କାମୁଡ଼ିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି, ତୁରନ୍ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସାପକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିବାକୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଶ୍ନ। ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଘାତକ ହେବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ।