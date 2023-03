(video) : ପେଟରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ସାପ, ପାଟି ବାଟେ ଟାଣି ବାହାର କରାଗଲା, ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ସାପ ଏପରି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଯେ ଯାହାର ନାମ ଶୁଣିଲେ ଲୋକ ଭୟବୀତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ତେବେ ଲୋକ ଉଠେ । ସାପ ଏପରି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଯାହା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚି ରହି ପାରିବ । ଗାଡି, ଜୋତା, ଆଲମାରୀ, ଘରର କୋଣରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚିରହିପାରିବ । ଏଥର ଏକ ସାପ ସବୁ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ୪ ଫୁଟ ଲମ୍ବା ସାପ ପାଟି ଦେଇ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପେଟକୁ ଯାଇ ଲୁଚି ରହିଛି ।

ଟ୍ୱିଟରର ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ମହିଳାଙ୍କ ପେଟରୁ ଏକ ସାପ ବାହାରକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର‌୍ୟ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଟିରେ ଏକ ସାପ ପଶିଥିଲା ଏବଂ ସିଧା ପେଟରେ ଯାଇ ରହିଥିଲା । ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ସାପଟିକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ୫ ଫୁଟ୍ ସାପ ଦେଖି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର‌୍ୟ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭିଡିଓଟି ୧୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ।

Medics pull 4ft snake from woman’s mouth after it slithered down there while she slept. pic.twitter.com/oHaJShZT3R

— Fascinating Footage (@FascinateFlix) November 12, 2022