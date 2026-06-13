ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ସାପ, ଏହି କୋଣରେ ଲୁଚି ରହନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ଘରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିବାର ଉପାୟ

ଘରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚନ୍ତି ସାପ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସାପଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଘର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବର୍ଷା ପାଣି ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସାପମାନଙ୍କର ଗାତରେ ପାଣି ପଶିଯାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସାପ ଶୁଖିଲା ଜାଗା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଘର, କ୍ଷେତ କିମ୍ବା ଗୋଦାମ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଆସନ୍ତି।

ଏହା ସହିତ, ମୌସୁମୀ ଋତୁ ସାପମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ସମୟ ମଧ୍ୟ। ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆଣୁଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଉଷ୍ମତା ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ; ଏହି ସମୟରେ, ସାପମାନେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଶିକାର ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଘରେ ସାପ ଦେଖାଯିବା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ଘରର କେଉଁ କୋଣରେ ସାପ ଲୁଚି ରହନ୍ତି:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଲନ LNGରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥାଏ…

ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ…

ଘର କାନ୍ଥରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଫାଟ ମଧ୍ୟ ସାପମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜପଥ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ବାଥରୁମ୍ ସିଙ୍କ୍ ଏବଂ ୱାଶବେସିନ୍ ତଳେ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରର ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଇପ୍, ସାପମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ; ଏହି ପାଇପ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ମୂଷା ଏବଂ ବେଙ୍ଗର ଉପସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ।

ସାପଗୁଡ଼ିକ ଉଷ୍ମ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରିକି ରେଫ୍ରିଜରେଟର ପଛ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଚୁଲି ତଳେ ଥିବା ସ୍ଥାନ। ଏହା ସହିତ, ସେମାନେ ମହଲା ପାଖରେ ଥିବା ୱାର୍ଡରୋବରେ ଲୁଚି ରହିପାରନ୍ତି।

ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଜୋତା ର୍ୟାକ୍ ଭିତରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ଛାଡିଯାଇଥିବା ଜୋତାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡେଇ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଘରୁ ସାପକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ସହଜ ଉପାୟ:

ସାପ ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ ବରଂ ମୂଷାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ଆଦ୍ରତା, ପାଣି ନଳ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି।

ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ବୁଦା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୂଷାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଜାଲି କଭର ନାହିଁ, ତେବେ ସାପ ଆପଣଙ୍କ ବାସଗୃହରେ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ; ତେଣୁ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଡ୍ରେନ୍ ଏବଂ ପାଇପ୍‌ରେ ଦୃଢ଼ ଜାଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଲନ LNGରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଥାଏ…

ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ…

IAF Aircraft Crash: ଆସାମର ଯୋରହାଟ୍‌ରେ ବଡ଼…

କ’ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ…

1 of 29,171