ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ହୋଇପାରେ ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ହୁଅନ୍ତୁ ସାବଧାନ
Snoring warning signs: ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ବୋଲି ଭାବି ଖାରଜ କରିଦିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେକ ସମୟରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୋରରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଥକ୍କାପଣର ପରିଣାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଦ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟାଧିର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଲଗାତାର ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ସ୍ଲିପ୍ ଆପ୍ନିଆ ଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଇପାରେ । ଏହା ଏକ ବ୍ୟାଧି ଯାହା ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯଦିଓ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ସମୟାନୁସାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବାଧା
ଯଦି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଉଠିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତର ଚେତାବନୀ ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଘଟେ କାରଣ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅବରୋଧିତ ହୋଇଯାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ ହ୍ରାସ ପାଏ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମସ୍ତିଷ୍କ ତୁରନ୍ତ ଶରୀରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ। ଯଦି ଏହି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ।
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୋରରେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା
କୈାଣସି ସମୟରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ସାଧାରଣତଃ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନୁହେଁ । ତଥାପି, ଯଦି ଏହା ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସଙ୍କେତ ଦେଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ଯାହା ଏକ କମ୍ପନକାରୀ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଯାହାକୁ ଆମେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବୋଲି ବୁଝିଥାଉ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଶେଷରେ ସ୍ଲିପ୍ ଆପ୍ନିଆରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।
ସାରା ରାତି ଶୋଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିବା
ଯଦି ଆପଣ ଉଠିବା ପରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରିକି ସାରା ରାତି ଶୋଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦିନସାରା ନିଦ୍ରା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ଖରାପ ନିଦ୍ରା ଗୁଣବତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ସ୍ଲିପ୍ ଆପ୍ନିଆ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ଉଠିଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପୁନରୁଦ୍ଧାରକାରୀ ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ପାଇବାରୁ ବାଧା ଦିଏ। ଗୁଣାତ୍ମକ ନିଦ୍ରାର ଏହି ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସ୍ମୃତି ଏବଂ ମନୋଭାବକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ସକାଳେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ପାଟି ଶୁଖିଯିବା
କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ଭାରୀ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ହାଲୁକା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ପାଟି ଶୁଖିଗଲା ପରି ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ପାଟି ଦେଇ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କିମ୍ବା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର କମ ହେବା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ଘଟେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଭାବି ଖାରଜ କିମ୍ବା ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ସହିତ ଜଡିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ହୃଦ୍ରୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ସାଧାରଣ ଡାକ୍ତରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଲିପ୍ ଆପ୍ନିଆରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଉପରୋକ୍ତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମୟକ୍ରମେ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।