Video: ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ସୋନମାର୍ଗରେ ପୁଣି ଆସିଲା ବରଫ ଝଡ଼, ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡିଓ

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ସୋନମାର୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ବରଫ ଝଡ଼ ବା ହିମସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା। ଶନିବାର ହିମସ୍ଖଳନର ଆସିଥିବା ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ କିଛି ଶ୍ରମିକ ପାଟି କରୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବ୍ୟାରେକ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବରଫ ଝଡ଼ ଆସୁଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ପାହାଡ଼ ଖସୁଥିବା ବରଫ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବ୍ୟାରେକର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଏ।

2 Avalanches simultaneously hit Sarbal colony in Sonamarg at 5:30 p.m.

Damage to a workshop has been reported. Rescue operation is on. It is unclear as of now whether anyone was injured in the incident.

Developing story! pic.twitter.com/MgWpWpFFYF

— Kashmir Weather (@Kashmir_Weather) January 14, 2023