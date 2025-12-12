ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡି଼ଶା; ଦାରିଙ୍ଗିବାଡିରେ ତୁଷାରପାତ, ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ…
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଅସ୍ତବ୍ଯସ୍ତ ଜନଜୀବନ। ବଢୁଛି ଶୀତ। ଶୀତର କହରରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡିଶା। ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮ ଟା ବେଳ ଯାଏଁ ରାଜ୍ଯର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡି ଢାଙ୍କି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାନବାହନ ଚଲାଚଳରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ଯରେ ଶୀତର ଅଳ୍ପେ ବହୁତ ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଯାଇଛି।
ରାଜଧାନୀରେ ସାମାନ୍ୟ ବଢିଲା ପାରଦ। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ତାପମାତ୍ର ୧୩ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ୧୪ ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କୋରାପୁଟ କଥା ବିଚାର କରିବା, ସେଠାରେ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାର ଶୀତ ଅନୁଭୁତ ହେଉଛି। ନାଲକୋ ଦାମନଯୋଡି ତାପମାତ୍ର ୩ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଲମତାପୁରେ ତାପମାତ୍ରା ୪ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
ଝାରସୁଗୁଡାରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଶୀତ। ସକାଳ ୫ ଟା ବେଳକୁ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ତାପମାତ୍ରା ୮.୮ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।ଗତକାଲି ତାପମାତ୍ର ୮.୬ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା।
ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ପାରଦ ବଢିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶୀତର ପ୍ରକୋପରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଆଁ ପୁଆଁଉଥିବାର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡିଶାର କାଶ୍ମିରୀ କୁହାଯାଉଥିବା ଦାରିଙ୍ଗିବାଡିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସକାଳୁ ତୁଷାରପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମ୍ବେଦକର କଲେଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।