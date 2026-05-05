(video) ତାହାଲେ ଥାଲାପତି ବିଜୟ ନୁହେଁ, ତ୍ରିଶା ହେବେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ୧୨ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ
କାହିଁକି ତ୍ରିଶାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଅଜବ ଏବଂ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ତାରକା: ଥାଲାପତି ବିଜୟ ଏବଂ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି କରାଯାଉଛି।
ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ସାଧାରଣ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଥାଲାପତି ବିଜୟ ୨୦୨୬ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ବିସ୍ମୟକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେ ୧୦୮ ଆସନ ହାସଲ କରିଛି।
ଏହି ସମୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ବିଜୟଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ “ଲକି ଚାର୍ମ” ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
୧୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଏହି ଭାଇରାଲ କ୍ଲିପରେ ତ୍ରିଶା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଲୋକମାନେ ଏବେ ମଜାରେ ଏବଂ ଅନୁମାନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତ୍ରିଶା ମୁହେଁତ, ଯିଏ ଶେଷରେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ।
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ କ’ଣ ଅଛି:
ଥାଲାପତି ବିଜୟ ଏବଂ ତ୍ରିଶା ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକାଠି କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରଦା ଉପରେ ବଣ୍ଡିଂକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯାଇଛି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଯୋଡ଼ି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶଂସକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଗୁଜବ ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏଥିରେ ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ତାମିଲ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ, ତ୍ରିଶା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି।
ଭିଡିଓରେ କ’ଣ କହିଥିଲେ:
ଏକ ଭାଇରାଲ କ୍ଲିପରେ, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ତ୍ରିଶାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହସର ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ ତ୍ରିଶା କୁହନ୍ତି, “ମୋର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି; ଅପେକ୍ଷା କର ଏବଂ ଦେଖ। ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷ ଦିଅ।”
ଲୋକମାନେ ଏବେ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।
This video is from 2004 when Trisha Krishnan wished to become CM of Tamilnadu in future.
Everything is making sense now 🔥
Someone has rightly said Maa Saraswati manifests on the tongue once every 24 hours, so one should speak with care. pic.twitter.com/iG84XiDY9U
— Chota Don (@choga_don) May 4, 2026
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ସହିତ, ୟୁଜରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ଏହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଭାବରେ ମଜାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି।
ଜଣେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଏବେ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ କାହାଣୀ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ବିଜୟ ଏବଂ ତ୍ରିଶାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଅନେକ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ଅତିରଞ୍ଜିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଭାବରେ ଖାରଜ କରୁଛନ୍ତି।