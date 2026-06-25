ପ୍ରଥମ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେନି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ? ଏମିତି ରହିବ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧
ବୈଭବଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଅଧାରେ ରହିଯିବ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୨୬ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତ୍ରି-ସିରିଜରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହିତ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ବୈଭବ କ’ଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ? ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି; କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବୈଭବଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ପ୍ରଚୁର ସମୟ ଅଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଇନିଂସ ଓପନ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ବୈଭବ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଅଭିଷେକ କିମ୍ବା ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ବସିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହି ସମୟରେ, ଇଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ; ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଇପିଏଲ ପରଠୁ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ODI ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଶାନ କିଶାନ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ୪ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଡିସେମ୍ବର ୩, ୨୦୨୩ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।
ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ; ସେ ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜରେ ଭାରତର ଟାଇଟଲ ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୭୫ ରନ କରିଥିଲେ।
ଶିବମ ଦୁବେ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ଖେଳିବେ, ଯେତେବେଳେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।
ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଟି-୨୦ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟକିପର), ଇଶାନ କିଶାନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ।
ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳ:
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଇଶାନ କିଶାନ (ୱିକେଟକିପର), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟକିପର), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ରବି ବିଷ୍ନୋଇ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ସୁୟଶ ଶେଡ଼ଗେ।