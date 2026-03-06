ମାସକ ଭିତରେ ବ୍ଯାନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ! ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସରକାର…
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ଯାନ୍!
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଯାନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ନିଷେଧ କରିବ ବୋଲି ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟୁତ୍ୟା ହାଫିଦ୍ କହିଛନ୍ତି।
ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ହାଫିଦ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ସରକାରୀ ନିୟମରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଆଉ YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live ଏବଂ Roblox ଭଳି ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ପର୍ଣ୍ଣୋଗ୍ରାଫି, ସାଇବରଗୁଲିଂ, ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନିଶାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟୁତ୍ୟା ହାଫିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଆକ୍ଟିଭ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live ଏବଂ Roblox ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ,” ହାଫିଦ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ 28 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁପାଳନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।