ସାରା ରାତି ଜେଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ହାଇଡ୍ରାମା, ପୁଅ ଆଣିଲେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ନାହିଁ ବାପାଙ୍କ ଜୀବିତର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ
ସାରା ରାତି ଜେଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ହାଇଡ୍ରାମା, ପୁଅ ଆଣିଲେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ
Imran Khan Death Rumors: ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଜେଲ ଯିବାର ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି। ସେ ପ୍ରାୟ ୮୪୫ ଦିନ ଧରି ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳୁନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପିଟିଆଇ ନେତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ।
ଏହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନର ଆଡିଆଲା ଜେଲ ବାହାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହାଇଡ୍ରାମା । ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଏକ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପୁଅ କାସିମ ଖାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ବ୍ରିଟେନରେ ରହୁଥିବା କାସିମ ଖାନ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଗତ ଛଅ ସପ୍ତାହ ଧରି ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନାରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାକୁ ନାଁ କାହାକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଅଛି ନା ସେଠାରୁ କୌଣସି ଖବର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ।
ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପିତା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଏହି ବୟାନ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାସିମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସାଧାରଣତଃ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି।
କାସିମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତି କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମାମଲାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ରହସ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ କାସିମ ଜାତିସଂଘ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଦାୟୀ ରହିବେ।
ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନର ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ଆଦିଆଲା ଜେଲ ବାହାରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶର ନବନିର୍ବାଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋହେଲ ଆଫ୍ରିଦି ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଦାବି କରି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆଦିଆଲା ଜେଲ ବାହାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ।
ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପାଖକୁ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି।