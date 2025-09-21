Solar Eclipse: ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ; କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ, ଆଉ କିଏ ହେବେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଜାଣନ୍ତୁ …
Solar Eclipse: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ତେଣୁ ଏହି ପରାଗ ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଫଳ ...
ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନି ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଯଦିଓ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସମେତ ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶି ଉପରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। କିଛି ରାଶି ପାଇଁ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଧନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ରାଶିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୧୨ଟି ରାଶି ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର ପ୍ରଭାବ କ’ଣ ହେବ…
ମେଷ ରାଶି :ମେଷ ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଘଟିବ। ଏହି ପରାଗ ମେଷ ରାଶିର ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ମେଷ ରାଶିର ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ପାଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।
ବୃଷ ରାଶି : ବୃଷ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ବୃଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଯାତ୍ରା ସୁଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୃଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହ ଯାଞ୍ଚ ନକରି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ।
ମିଥୁନ ରାଶି : ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ମିଥୁନ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ମତଭେଦକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକାଠି ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରିବେ। ଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆଣିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସେୟାର ବଜାରରୁ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷତି ଏଡାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
କର୍କଟ ରୋଗ : କର୍କଟ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ କର୍କଟ ରାଶିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅଫିସ ରାଜନୀତିରେ ଫସିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ସିଂହ ରାଶି : ସିଂହ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଘଟିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନୂଆ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହେବ। ଘରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପରାଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ସିଂହ ରାଶିର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ, ଏବଂ ସେମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ସିଂହ ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ…
କନ୍ୟା ରାଶି :ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଲଗ୍ନ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଘଟିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଘଟୁଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଘର କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଟ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଘର ମିଳିବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଫିସରେ ନିଜ କାମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ।
ତୁଳା ରାଶି : ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଦେଖାଯିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବଜାୟ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଘରର ନବୀକରଣ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପରାଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବ, ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ଦେଖିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।
ବିଛା ରାଶି : ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ୧୧ତମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କାହା ସହିତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ଷତି ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମରୁ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଅସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ।
ଧନୁ ରାଶି :ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯାହାକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧନୁ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ମକର ରାଶି: ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ନବମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶିର ଲୋକମାନେ ପିତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପରିସର ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୌତିକ ସୁଖ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ। ମକର ରାଶିର ଲୋକମାନେ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ଜ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
କୁମ୍ଭ ରାଶି : ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଘଟିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବିଶେଷ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଭଲ ଯୋଗାଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ।
ମୀନ ରାଶି: ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ, ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। କାମ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଲଦିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତାମତକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନଚେତ୍, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ମୀନ ରାଶିର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ନିୟମିତ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ହରାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ।