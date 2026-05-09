୪ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଅଶୁଭ! ପଡିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୋପ; ସତର୍କ ନରହିଲେ ଚାଲିଯିବ…

୪ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଅଶୁଭ! ପଡିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୋପ; ସତର୍କ ନରହିଲେ ଚାଲିଯିବ…
ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଅଭିଶାପ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ ଏକ ବିରଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିକ ଘଟଣା ଆକାଶକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିବ। ଏହି ମାସରେ ବିଶ୍ୱର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, ଯାହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ରାତିରେ ପରିଣତ କରିବ। ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିକ ଘଟଣା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ (ବୁଧବାର) ରେ ଘଟିବ। ଯାହାକି ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେବ।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରାଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ହେବ କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ପଛରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିବ, ଯାହା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତଥାପି, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିର ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଏହାକୁ କିଛିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ସମୟ ଆଣିବ। ତେଣୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ।
ମେଷ ରାଶି: ମେଷ ରାଶି ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର ପ୍ରଭାବ- ଏହି ସମୟରେ, ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଭଲଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତେବେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହେବ, ନଚେତ୍ ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି।
କର୍କଟ ରାଶି: ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ କର୍କଟ ରାଶିରେ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ୍, ସେମାନେ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷତି, ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିକୂଳ ହେବ।
ତୁଳା ରାଶି: ତୁଳା ରାଶି ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର ପ୍ରଭାବ- ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି ହରାଇବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିବେଶ ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ।
ମକର ରାଶି: ମକର ରାଶି ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର ପ୍ରଭାବ- ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୈବାହିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗୀଦାରୀରେ ଭାରୀ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଧୈଯ୍ୟ ସହିତ ସବୁକିଛି ସଫଳ ହେବ।
ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଏକ ବରଦାନ: ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମସ୍ତ ରାଶି ପାଇଁ ଅଶୁଭ ନୁହେଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ବିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ମିଥୁନ, କନ୍ୟା ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ।
ଏହି ପରାଗ ସମୟରେ, ସେମାନେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି, ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ହରାଇଥିବା ଧନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।