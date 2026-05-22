ଏହି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା, ଯେତେ ବିଜୁଳି ଜାଳିଲେ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍

ଯେତେ ବିଜୁଳି ଜାଳିଲେ ବି ଏହି ଗାଁରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍

By Jyotirmayee Das

Modhera Village: ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁଳି ଦର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଠାରେ ଭାରତର କେତେକ ଗାଁ ଏବେ ମାସିକ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଚିନ୍ତାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଆକାରର ସୋଲାର ପାୱାର ସିଷ୍ଟମ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ରିଡ୍ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହିଭଳି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗାଁର ସଫଳତା କାହାଣୀ।

ଗୁଜରାଟର ମୋଢେରା ଗାଁ

ଗୁଜରାଟର ମୋଢେରା ଗାଁରେ କେବଳ ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଗାଁକୁ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୩-ସ୍ତରୀୟ ଶକ୍ତି ସିଷ୍ଟମ୍ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି ।

୬ ମେଗାୱାଟ୍ ର ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ: ଗାଁଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୩ କିଲୋମିଟର ଦୂର ସୁଜ୍ଜନପୁରଠାରେ ୧୨ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଏକ ବିଶାଳ ୬ ମେଗାୱାଟ୍‌ର ସୋଲାର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦିନ ସମୟରେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ବିଜୁଳି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରେ।

୧୫ ମେଗାୱାଟ୍ ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍: ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଏକ ୧୫ ମେଗାୱାଟ୍‌ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (BESS) ସାମିଲ ଅଛି। ଏହା ଦିନବେଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅତିରିକ୍ତ ସୌରଶକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ପରେ ରାତିରେ ସମଗ୍ର ଗାଁ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାୱାର୍‌ରେ ଚାଲେ।

ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର: ଗାଁର ୧୬୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଘରେ ପାରମ୍ପରିକ ମିଟର ବଦଳରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ଗ୍ରାହକ କେତେ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଜରିଆରେ କେତେ ଅତିରିକ୍ତ ବିଜୁଳି ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍‌କୁ ଫେରୁଛି, ତାହାର ସଠିକ୍ ହିସାବ ରଖେ।

୫୦:୫୦ ସରକାରୀ ପଣ୍ଡିଂ: ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ୬୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ସରକାର ୫୦:୫୦ ଭାଗିଦାରୀରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥିଲେ।

ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଶକ୍ତି ପରିଚାଳନାର ଆଉ ଏକ ସଫଳ ଉଦାହରଣ

ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଏକ ଧନୀ ଗାଁ କେବଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ଉତ୍ତମ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଏବଂ କୃଷି ସୁଧାର ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଏହି ଗାଁରେ ଅଧିକ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ‘ଆଖୁ’ ଭଳି ଫସଲ ଚାଷ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ଫଳରେ ସେଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ବିଜୁଳିକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମାଇବାରେ ସଫଳତା ମିଳିଛି।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ସୋଲାର ଗାଁ

ମୋଢେରାର ସଫଳତା ମଡେଲ୍‌ରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏବେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ‘ସୋଲାର ଗ୍ରାମ’ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାତାରା ଜିଲ୍ଲାର ‘ମାନ୍ୟାଚୀୱାଡ଼ି’ ଗାଁ ଏବେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌରଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଗାଁ ଭାବେ ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛି। ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ବା ନଗଣ୍ୟ ବିଲ୍‌ରେ ବିଜୁଳି ମିଳୁଛି।

