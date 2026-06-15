ସେନା ପୋଷାକରେ ସେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପରଫ୍ୟୁମ ଲଗାଇପାରିବେନି ଯବାନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି କାହିଁକି ଲଗାଇଲା ଏହା ଉପରେ କଟକଣା?
ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଚାକଚକ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେନା ପ୍ରଶାସନ ସେନା ୟୁନିଫର୍ମରେ କେତେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ୟୁନିଫର୍ମରେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ନ ଲଗାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ଉପରେ କାହିଁକି କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
Indian Army Dress Code : ଦେଶର ସୀମା ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନା ନିଜର ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେନା ନିଜର ଗ୍ରୁମିଂ ଏବଂ ଡ୍ରେସ କୋଡ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଏବେ ସୈନିକମାନେ ନିଜ ୟୁନିଫର୍ମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରଫ୍ୟୁମ କିମ୍ବା ଡିଓଡ୍ରେଣ୍ଟ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟକୁ କମାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପଛରେ ଯବାନମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରଣନୀତିକ ଗୋପନୀୟତା ସହ ଜଡ଼ିତ କେତେକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର କାରଣ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ସେନାକୁ ଏଭଳି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା।
ନୂତନ ନିୟମାବଳୀରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଭାରତୀୟ ସେନା ନିକଟରେ ‘ଆର୍ମି ୟୁନିଫର୍ମସ-୨୦୨୬’ (Army Uniforms-2026) ନାମରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି। ସମୁଦାୟ ୧୭୪ ପୃଷ୍ଠାର ଏହି ନୂତନ ନିୟମାବଳୀରେ ସୈନିକମାନଙ୍କ ରହନସହନ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ କଡ଼ା ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯବାନମାନଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଡିଓଡ୍ରେଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ତେବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଦାଢ଼ି କାଟିବା ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସାଧାରଣ ଆଫ୍ଟର-ସେଭ୍ ଲୋସନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
ସେନା ପୋଷାକରେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଗାଇବା କାହିଁକି ମନା?
ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନ ରଖିବା। ଯଦି କୌଣସି ଯବାନ ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧ ବା ସୁବାସ ଥିବା ପରଫ୍ୟୁମ କିମ୍ବା ଡିଓଡ୍ରେଣ୍ଟ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ତାହାର ବାସ୍ନା ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିପାରେ। ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁ ଏହି ତୀବ୍ର ସୁବାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତିର ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ। ଏହି ରଣନୀତିକ ତ୍ରୁଟି କୌଣସି ବି ଅପରେସନ ସମୟରେ ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଘାତିକ ଓ ବିପଜ୍ଜନକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ କିମ୍ବା ସୀମାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶତ୍ରୁ ଆଖିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୈନିକମାନେ ‘କ୍ୟାମୋଫ୍ଲାଜ୍’ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଛଦ୍ମବେଶର ସହାରା ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଖପାଖର ପରିବେଶ ଏବଂ ଗଛଲତା ରଙ୍ଗରେ ଏପରି ଭାବେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଛଦ୍ମବେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସୈନିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗନ୍ଧହୀନ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପରଫ୍ୟୁମ ଭଳି କୃତ୍ରିମ ସୁବାସ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୋପନୀୟତାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଭଙ୍ଗ କରିପାରେ।
ଭାରତୀୟ ସେନା ନିଜର ଅଦ୍ବିତୀୟ ସମାନତା, ସରଳତା ଏବଂ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଶୁଣା। ସେନାର ୟୁନିଫର୍ମ କେବଳ ଏକ କପଡ଼ା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ। ସେନା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଧୁନିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ତୀବ୍ର ସୁବାସ ଯୁକ୍ତ ସୌଖୀନ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାରକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିରୋଧୀ ମାନେ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ସରଳତା ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ଭାବନା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏଭଳି କସମେଟିକ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି।
ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ବଙ୍କର, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କୋଠରୀ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବନ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଜଣେ ଯବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ସୁବାସ ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଅସହଜତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି ତୀବ୍ର କୃତ୍ରିମ ଗନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ କିଛି ସୈନିକଙ୍କୁ ହଠାତ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଆଲର୍ଜି ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପାରସ୍ପରିକ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।