ହାଇଜ୍ୟାକ୍ ଏମଭି ଲୀଲା ନରଫୋକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୧୫ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଧାର: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନୌସେନା କମାଣ୍ତେଡା ଅପରେସନର Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମାଲିଆ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ଏମଭି ଲିଲା ନରଫୋକ ଜାହାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୧୫ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ।

ସମସ୍ତ ୨୧ ଜଣ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର :-

ଜଣେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏଏନଆଇ କହିଛି ଯେ, ଆରବ ସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜକୁ ସମୁଦ୍ରୀ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ୍ ଆର ହରି କୁମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆରବ ସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଚାରିଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।

ନୌସେନା ଏହି ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲା

ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ମରିନ୍ କମାଣ୍ଡୋ ଶୁକ୍ରବାର (ଜାନୁୟାରୀ ୫) ରେ ଲାଇବେରିଆର ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଇଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଏମଭି ଲୀଲା ନରଫୋକରେ ଅବତରଣ କରି ଏହି ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ । କମାଣ୍ଡୋ ନର୍ଫାଲ୍କ ଜାହାଜ ନିକଟ ନୌସେନାର ଆଇଏନଏସ ଚେନ୍ନାଇରୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

#WATCH | Indian Navy’s boat near the hijacked vessel MV Lili Norfolk in the Arabian Sea. Indian Navy commandos secured the hijacked ship and rescued the crew including 15 Indians. The sanitisation operations are still on: Indian Navy officials pic.twitter.com/fJz02HSExV

— ANI (@ANI) January 5, 2024