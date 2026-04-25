ଭାରତ ସମେତ ୪ ଦେଶର ୧୭ ନାବିକ ବନ୍ଦୀ; ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କସରତ …
ଦସ୍ୟୁମାନେ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ସୋମାଲିଆ ଉପକୂଳର ଜାଫୁନ୍ ଓ ବନ୍ଦର ବେଲା ମଧ୍ୟରେ ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ବନ୍ଧକ ରଖିଛନ୍ତି
ଇସ୍ଲାମବାଦ: ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜକୁ ନେଇ ଅଚଳା ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ। ହୋର୍ମୁଜ ଦେଇ ତେଲ ଯାହାଜ ଆସି ପାରୁନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏପରିସ୍ଥତିରେ ସୋମାଲିଆର ଜଳଦସ୍ୟୁମାନେ ଇରାନ୍ରୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ହାଇଜାକ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଛନ୍ତି।
ବିବିସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଐକ୍ଟଦ୍ଭକ୍ଟଙ୍କକ୍ସ ୨୫ ନାମକ ଏକ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଇରାନରୁ ସୋମାଲିଆ ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୋମାଲିଆ ଉପକୂଳଠାରୁ ୩୦ ନୋଟିମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ୬ ଜଳଦସ୍ୟୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବନ୍ଧକ ଥିବା ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ୧୭ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ୧୦, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରୁ ୪ ଜଣ; ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କ ଓ ମ୍ୟାମାରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଅଛନ୍ତି।
ଦସ୍ୟୁମାନେ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ସୋମାଲିଆ ଉପକୂଳର ଜାଫୁନ୍ ଓ ବନ୍ଦର ବେଲା ମଧ୍ୟରେ ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ବନ୍ଧକ ରଖିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ୧୮,୫୦୦ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ରହିଛି। ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ସୋମାଲିଆର ରାଜଧାନୀ ମୋଗାଦିସୁକୁ ଯାଉଥିଲା। ତା’ ପୂର୍ବରୁ ଦଳଦସ୍ୟୁମାନେ ହାଇଜାକ କରିନେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସମେତ ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କ, ମ୍ୟାମାର ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସରକାର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଳ ଦସ୍ୟୁମାନେ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନୌସେନା ବଳର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଜଳଦସ୍ୟୁ ଖତମ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ତେଲକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଅସମ୍ଭାଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏପରିସ୍ଥିତି ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନୌସେନା ବଳ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ବନ୍ଧକ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି।