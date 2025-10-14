ଅଜବ ଜନଜାତି, ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ମଣିଷ ମାରିବା ଏମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରା, ପୁରୁଷତ୍ବ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି ଏହି କାମ
ସଉକ ପାଇଁ ଜୀବନ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ଦୁନିଆର ଏହି ବିଚିତ୍ର ଜନଜାତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଜନଜାତି ରହିଛନ୍ତି । ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଆଉ ଅଜବ-ଗଜବ ନିତି ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ । କେଉଁ ଜନଜାତିଙ୍କ ଖାଇବା ଅଲଗା ତ ଆଉ କାହାର ପରମ୍ପରା ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଏମିତି ଏକ ଜନଜାତି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଏଭଳି ରହିଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ । ଇଥିଓପିଆର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମୁର୍ସି ଜନଜାତି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ । ଏହି ଜନଜାତି ବାବଦରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ ।
ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଜନଜାତୀ: ଏହି ଜନଜାତି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ପୂରା ଅଧିକାର ଥାଏ । ସେଠାକାର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଜାତିଙ୍କ ଅଧିକାର ଉପରେ ଦଖଲ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଭଳି ଜନଜାତି ବହୁତ ଭୟାନକ ଅଟନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଥିଓପିଆର ଏକ ଜନଜାତି ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷ ସଭାମଜ ଠାରୁ ପୂରା ଅଲଗା ।ଇଥିଓପିଆର ଏହି ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ କାହାର ହତ୍ୟା କରିବା ଏକ ବାହାଦୂରୀ କଥା । ଏହି ଜନଜାତି ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନ ସୀମାର ଓମାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ରୁହନ୍ତି । ଏହି ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ରହିଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଅତି ସହଜରେ ମଣିଷଙ୍କୁ ମାରି ପାରିବେ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଜନଜାତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ।
ଅଜବ ରୀତିନୀତି: ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅସୁନ୍ଦର କରିବା । ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଓଠ କାଟି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାଠ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ । ନଜରରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନାମରେ, ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଓଠ ବଢି ଝୁଲି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ପୁରୁଷମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ । ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।ଏହି ପରମ୍ପରା ୧୫-୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ କରାଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଓଠର ତଳ ଅଂଶ କାଟି ଦିଆଯାଏ । କ୍ଷତ ଠିକ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ କାଠ ରଖାଯାଏ, ଏବଂ ଶୁଖିବା ପରେ ଏଥିରେ ଏକ ଡିସ୍କ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ ।
ପିଅନ୍ତୁ ଗାଇ ରକ୍ତ: ଏହି ବିଚିତ୍ର ଓ ବିପଜ୍ଜନକ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗାଈର ରକ୍ତ ପିଅନ୍ତି । ସେମାନେ ନିଜ ସଉକ ପାଇଁ କାହାକୁ ବି ହତ୍ୟା କରି ପାରନ୍ତି । କାରଣ ସେମାନେ ଏହା କରି ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କାଠରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରନ୍ତି । ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡିକ ଏତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ କାହାକୁ ବି ହତ୍ୟା କରି ପାରନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅନୁକୂଳ ହେବା ସତ୍ତେ୍ୱ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଯଦି କେହି ସେମାନଙ୍କ ସୀମାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଫେରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ । ଇଥିଓପିଆ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ।