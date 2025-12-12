ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ହେଲା ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ରିପୋର୍ଟ ଜାଣି ତାଜୁବ ହେବେ ଆପଣ, ଏହି କାରଣରୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବାଥରୁମରେ ବସନ୍ତି ପୁରୁଷମାନେ…
ଓଡି଼ଶା ଭାଷ୍କର: ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବାଥରୁମରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ। ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ପାଣିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଏତେ ସମୟ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାର ଓଲଟା ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଏ ।
ଯଦିଓ ସେମାନେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ନିଅନ୍ତିନି, ତଥାପି ଅନେକ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହାତରେ ଫୋନ୍ ଧରି ଟଏଲେଟରେ ଚୁପଚାପ୍ ସମୟ ବିତାନ୍ତି। ଏନେଇ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
‘ବାଥରୁମ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ’ ପେବଲ୍ ଗ୍ରେ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ୧୦୦୦ ବ୍ରିଟିଶ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନେଇ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ଓ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପୁରୁଷମାନେ ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି ସାତ ଘଣ୍ଟା ବାଥରୁମ୍ରେ ବିତାଇଥାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ।
ପେବଲ ଗ୍ରେର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଦି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ କହିଥିଲେ, “ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ – ନିଜକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ । ସହରୀ ଜୀବନରେ ବାଥରୁମ୍ ଏଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି। ଏହା ସବୁଠୁ ଭଲ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରିବା, ଯଦିଓ କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ,” ।
ତେଣୁ ପୁରୁଷମାନେ କାମ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ବାଥରୁମ୍ ଯାଆନ୍ତି ଓ ବିନା ବାଧାରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ହାରାହାରି ପ୍ରତି ୧୦ ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବାଥରୁମ୍ ଯିବା ସମୟରେ ବାଧାର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୧୭୧ ଥର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ।
ସର୍ଭେରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ପୁରୁଷ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଶୌଚାଳୟରେ ନ ବସିବେ ତେବେ ସେମାନେ ଜୀବନ ସହିତ କିପରି ଖାପ ଖୁଆଇବେ ତାହା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ୨୩ ପ୍ରତିଶତ ପୁରୁଷ ଶୌଚାଳୟକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଏଡାଇବା କଥା ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କିଛି ନୀରବ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ବାଥରୁମ୍ ଯାଆନ୍ତି। ପେବଲ ଗ୍ରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିବା ୧,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୌଚାଳୟକୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ, ମାତ୍ର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ।