ସୋମବାରର ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ର: ଗରିବକୁ ରାଜା କରିଦେବ ଏହି ଶିବ ମନ୍ତ୍ର, ଜାଣନ୍ତୁ ଜପ କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ
କଥା ଅଛି, ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଜପ କରିବାର କିଛି ବିଶେଷ ନିୟମ ଅଛି, ଯାହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: କୁହାଯାଏ ଯେ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବତାମାନେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଆଜି ସୋମବାର, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। କୁହାଯାଏ ଯେ, ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ସହୃଦୟରେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନାଶ ହୋଇଯିବ । ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏପରି ଏକ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜା କରିଦେବ।
ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ଶିବ ମନ୍ତ୍ର
‘ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ’ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ଶିବଙ୍କ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯିଏ ସୋମବାର ଦିନ ସହୃଦୟର ସହିତ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।
ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ଶିବ ମନ୍ତ୍ର କିପରି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା?
ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ଶିବ ମନ୍ତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ରମ୍ ଚମକମ୍ ଏବଂ ରୁଦ୍ର ଅଷ୍ଟଧ୍ୟାୟୀରେ ‘ନ’, ‘ମଃ’, ‘ଶି’, ‘ବା’ ଏବଂ ‘ୟ’ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ରମ୍ ଚମକମ୍ ଏବଂ ରୁଦ୍ର ଅଷ୍ଟଧ୍ୟାୟୀ ଯଥାକ୍ରମେ କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦର ଅଂଶ। ତେବେ ଶିବ ପୁରାଣର ବିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସଂହିତାର ଅଧ୍ୟାୟ 1.2.10 ଏବଂ ବାୟବିୟ ସଂହିତାର ଅଧ୍ୟାୟ 13 ରେ ‘ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ’ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି।
ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାର ଲାଭ
ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଭଗବାନ ଶିବ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରହିବ।
ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପର ସଠିକ୍ ବିଦ୍ଧି
ଏହି ମନ୍ତ୍ର କଥାରେ କିମ୍ବା ମନରେ ଜପ କରାଯାଏ।
ଏହାକୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ସହିତ ଜପ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅତି କମରେ 108 ଥର ଜପ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ।
ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସମୟରେ, ଆପଣ ମନରେ ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ।