୩ ବର୍ଷ ଧରି ଘରେ ମାଆର ମୃତଦେହକୁ ମମି କରି ପେନସନ୍ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଥିଲା ପୁଅ, ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ…

ମାଆର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଅବିକଳ ସେହିପରି ମେକଅପ୍ ନେଇ ପେନସନ୍ ଆଣୁଥିଲା ପୁଅ।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଥାଟି ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ। ୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମରି ସାରିଛନ୍ତି ମା’। ହେଲେ ମାଆ ପାଉଥିବା ପେନସନ୍ ଟଙ୍କାକୁ ହଡ଼ପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୃତ ମାଆକୁ ଜିବୀତ ରଖିଥିଲା ପୁଅ।

କଥାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଜବ ଲାଗୁଥିବ। ତେବେ ଆଉ ସସପେନ୍ସ ନରଖି ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା କ’ଣ ଜାଣିବା। ଇଟାଲୀରେ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମୃତ ମାଆଙ୍କ ପେନସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଚତୁର କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା।

ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏହି କୌଶଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ ୟୁଜରମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ହଁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମୃତ ମାଆଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କ ପେନସନ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମମି କରି ଘରେ ରଖିଥିଲେ।

ମୃତ ମାଆଙ୍କ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପେନସନ ହଡପ୍:

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମେକଅପ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ର ନବୀକରଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପେନସନ ଏବଂ ତିନୋଟି ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୬୧,୦୦୦ ଡଲାର ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ।

ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଏବଂ ବେକ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଜଣାପଡିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ଏକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ପୁଅ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ତୁଳନା କରିବା ପରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।

ଘରେ ତିନି ବର୍ଷର ମାଆର ମୃତଦେହ:

ଇଟାଲୀରେ ଜଣେ ପୁଅ ପେନସନ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୃତ ମାଆଙ୍କ ପରି ହୋଇ କାମ କରିଥିବା ଘଟଣା ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ପୁଅ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଖୋଜାଖୋଜି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଲଣ୍ଡ୍ରି ରୁମରେ ଗ୍ରାଜିଏଲା ଡାଲ’ଓଗ୍ଲିଓଙ୍କ ମମି ହୋଇଥିବା ମୃତଦେହ ପାଇଥିଲା।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହଜନକ ମନେ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣରୁ ହୋଇଛି, ଯଦିଓ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ।

ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଏବଂ ୟୁଜରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

ଇଟାଲୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ମାମଲାକୁ “ମିସେସ୍ ଡବଟ୍ଫାୟାର-ଶୈଳୀର ଦୁର୍ନୀତି” ବୋଲି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ କାହାଣୀଟି ୧୯୯୩ ମସିହାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ସମାନ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ରୂପରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି।

