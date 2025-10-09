ଶାଶୁ ପ୍ରେମରେ ବାଇଆ ଜ୍ୱାଇଁ, ଅସଞ୍ଜତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧରିନେଲେ ଶ୍ୱଶୁର, ଆଉ ରାଗରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ…
ଶାଶୁ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଦେଲା ଜ୍ୱାଇଁ।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଜ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇ ସମସ୍ତ ସୀମା ପାର କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ମୃତକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇ ବାପାମାଆ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଘରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।
ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ପରେ, ମୃତକଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କିଛି ଅପରାଧିକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୋଲିସ ଏବେ ଏକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ହତ୍ୟାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି କାସଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସିଦ୍ଧପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ନାଗଲା ପାର୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି।