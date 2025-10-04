ବାପାକୁ ମାରି ପୋତିଲା ପୁଅ; ଦୋଷ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ…
ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ହତ୍ୟା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ...
ଝାରୁସୁଗୁଡା: ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା । ବାପାକୁ ମାରି ପୋତିଦେଲା ପୁଅ ।
ଝାରୁସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଖନପୁର ଥାନାରେ ଥିବା ବାରତାପ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ପୁଅ ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ଚିଲାଣ୍ଟିଖୋଲରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା । ବାପାଙ୍କ ଖବର ନମିଳିବାରୁ ବଡ ଝିଅ ଥାନାରେ କେସ ଫାଇଲ କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମାଟି ତଳୁ ବାପାଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ମିଳିଥିଲା ଓ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଥିଲା ।
ଭୁଲ ମାନି ନଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ । ବାପା ଶିଢିରୁ ପଡି ଏପରି ହୋଇଥିବା କହିଥିଲା । ମାଟି ତଳୁ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ପୋଲିସ । ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି ।