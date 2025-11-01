ରିଲ୍ସରୁ ଧରାପଡିଲା ସତ; ପୁଅର ରିଲ୍ସ ଖୋଲିଲା ଗୁମର, ଜେଲ ଗଲା ବାପା….

ଭାରୀ ପଡିଲା ରିଲ୍ସ ନିଶା...

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରିଲ୍ସ ନିଶା ପଡିଲା ଭାରୀ।ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟାଇ ଫଲୋର୍ସ ବଢାଇବା ଚକରରେ ଜେଲକୁ ଗଲେ ବାପା ଓ ପୁଅ। ପୁଅର ଗୋଟିଏ ଭୁଲରୁ ଧରାପଡିଲା ସତ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗରରେ ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

42 ବର୍ଷୀୟ ମୁକେଶ ମିଠା ବେପାର କରନ୍ତି। ସେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଏକ ବନ୍ଧୁକ କିଣିଥିଲେ। ଏହା ମୁକେଶଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି ମାତ୍ର ଦିୱାଲୀ ସେଲିବ୍ରେସନ ସମୟରେ 22 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ସୁମିତ ଏହି ବନ୍ଧୁକ ଚଳାଇ ଏକ ଭିଡିଓ ବନାଇଥିଲା।

ଯାହା ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ Anti-Narcotics Cell ର ଏକ ଟିମ ଆସି ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପରେ ବନ୍ଧୁକର ଲାଇସେନ୍ସ ଏକ୍ସପାରି ହୋଇଥିବା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ବାପା ଓ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଜେଲ ଗଲା ବାପା। ପୁଅ ଡ୍ରୟରରୁ ଏକ ପିସ୍ତଲ କାଢି ଖାଲି ଆକାଶକୁ ମୁହଁ କରି ଦୁଇ ଥର ଗୁଳି ଫୁଟାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଭିଡିଓ ବନାଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଶେୟାର କରିଥିଲେ।

ଶେଷରେ Anti-Narcotics Cell ଏହି ଖବର ଜାଣିବା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ। ପୁଅଟି ଏହା ରିଲ୍ସ ବନାଇବା ପାଇଁ କରିଥିବା କହିଥିଲା।

ମାତ୍ର ଏଥିରେ ତାର କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯ ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ପିସ୍ତଲର ଲାଇସେନ୍ସ ଚେକ କରିବାରୁ ଜଣା ପଡିଥିଲା କି ଏହାର ସମୟ ସୀମା ଶେଷ ହୋଇ ସାରିଛି। ଏଣୁ ପୋଲିସ ଉଭୟ ବାପା ଓ ପୁଅଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।

ଏଭଳି ଘଟଣା ଅନେକ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଲୋକ ଏବେ କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି।

