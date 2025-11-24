ମା’ଙ୍କ ଶବ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖି ଦିଅ ୪ଦିନ ପରେ ନେବି; ଏମିତି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବାଞ୍ଝ ହେବା ଭଲ!
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁରରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ ପୁଅ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁରରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ ପୁଅ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ପୁଅର ବିବାହ ଥିବାରୁ ବଡ଼ ପୁଅ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୃତଦେହ ଘରକୁ ଆଣିବା ଏକ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ। “ପୁଅର ବିବାହର ଚାରି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବି,” ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। “ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାଆଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖନ୍ତୁ।” ତଥାପି, ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଗାଁକୁ ନେଇ ଘାଟ କୂଳରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ।
ଗୋରଖପୁରର ବାସିନ୍ଦା ଭୂଆଲ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଭା ଦେବୀଙ୍କ ଛଅଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ତିନି ପୁଅ ଏବଂ ତିନି ଝିଅ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ପୁଅର କଥାରେ ଦମ୍ପତି ଗଭୀର ଆଘାତ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ।
ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିବା: ଘରୁ ବାହାରିବା ପରେ, ଶୋଭା ଏବଂ ଭୂଆଳ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜଘାଟ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାରୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା କିମ୍ବା ମଥୁରା ଯିବାକୁ କହିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ରହିବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତା’ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଘର ଘର ବୁଲିଲେ।
ଜୌନପୁରର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ: ତା’ପରେ ଦମ୍ପତି ମଥୁରା ଯାତ୍ରା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଶ୍ରୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତା’ପରେ ସେମାନେ ଜୌନପୁରର ଏକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଘରକୁ ପଠାଗଲା।
ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଶୋଭାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା: କିନ୍ତୁ ଶୋଭାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପରଲିସିଶ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ, ନଭେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପୁଣି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଶୋଭାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଭୂଆଳ, ଏକାକୀ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବାର ସମୟ ଆସିଲା। ନର୍ସିଂ ହୋମର ମୁଖ୍ୟ ରବି, ସେମାନଙ୍କ ସାନ ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, “ତୁମର ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଗୋରଖପୁରରେ କରାଯାଉ।” ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ସାନ ପୁଅ କହିଲା, “ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ବିବାହ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ।” ସେ ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଲେ।
ବଡ଼ ପୁଅ ମୃତଦେହକୁ ଘରକୁ ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଲା: ଏହା ପରେ, ସାନ ପୁଅ ପୁଣି ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅର ବିବାହ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ଶୁଣି ଭୂଆଲ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଜୌନପୁରରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶବ ଦାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଗାଁ ଲୋକେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ କାମପିଆରଗଞ୍ଜର ଏକ ଘାଟ ପାଖରେ ଭୂଆଲଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶବକୁ କାଦୁଅରେ ଜବରଦସ୍ତି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଭୂଆଲ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଘଟଣା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦୀୟ ଘଟଣା। ଯଦି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରି ଶେଷରେ ମା-ବାପା ଏଭଳି ହଟହଟା ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ହିଁ ପାପ ।