ମୃତ ମାଆ ସହ ଗୋଟେ ମାସ ! 13 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜକୁ ଘରେ କଲା ବନ୍ଦୀ… ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇଦେବ ଏହି ପାଗଳ ପୁଅର କାହାଣୀ
ମୃତ ମାଆ ସହ ଗୋଟେ ମାସ ରହିଲା ପୁଅ । ମାଆ ପାଖରେ ଚାଲୁଥିଲା ରେଡିଓ, ବୁଲୁଥିଲା ଫ୍ୟାନ୍ । ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇଦେବ ଏହି ପାଗଳ ପୁଅର କାହାଣୀ ।
ସ୍ପେନ: ମାଜାର୍କା (ସ୍ପେନ୍)ରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଠାରେ ପୋଲିସ ମାସ ମାସ ଧରି ନିଜ ମାଆର ମୃତଦେହ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି, ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଦେଖି ନାହାଁନ୍ତି! ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଜାଣିବା।
ପ୍ରକୃତରେ, ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖ ଦିନ, ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨:୩୦ ସମୟରେ, ପୋଲିସ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଫୋନ୍ ପାଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ମାସ ଧରି କୌଣସି ଖବର ନଥିବା ଜଣାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଘରର ଦ୍ୱାର ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ଦ୍ବାର ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିଲା 43 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଜାଭିୟର ଏସ୍. । ସେ ପୁରା କ୍ଳାନ୍ତ, ଅସନା ଏବଂ ଭୟଭୀତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ।
80 ବର୍ଷୀୟ ଆଣ୍ଟୋନିଆଙ୍କ ମୃତଦେହ
ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କୋଠରୀ ଖୋଲିଲା, ସେମାନେ 80 ବର୍ଷୀୟ ଆଣ୍ଟୋନିଆଙ୍କ ମୃତଦେହ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଲେ। ପାଖରେ ରେଡିଓ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। କୋଠରୀରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା – କିନ୍ତୁ ପଚା ଗନ୍ଧ ବାହାରକୁ ନଆସିବା ପାଇଁ ଜାଭିୟର ଏକ ଟେପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ଜାଭିୟର ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆ ସମସ୍ତ କିଣାକାଟା ଏବଂ ବାହାର କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଟୋନିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ, ଜାଭିୟର ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଣାଯାଇଥିବା ବିସ୍କୁଟ, ଚଣା ଏବଂ ଭାତ ଖାଇ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲେ।
ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କହିଥିଲେ, “ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗତ 13 ବର୍ଷ ଧରି ବାହାରେ ଦେଖି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା।”
ବାଥରୁମରେ ରକ୍ତର ଦାଗ
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଜାଭିୟର କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣରୁ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ପୋଲିସ ବାଥରୁମରେ ରକ୍ତ ଦାଗ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ପୋଲିସ ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖରେ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହରେ ଜାଭିୟରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନରେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ମା ଏବଂ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।