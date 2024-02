(Video) ‘କିଛି ଲୋକ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତି’: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୋନା ମହାପାତ୍ର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ଼ର ଲୋକପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ସୋନା ମହାପାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ସୋନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ୨୨ ଜାନୁଆରୀରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସେ ବଲିଉଡ଼ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଗାୟିକା ସୋନା ମହାପାତ୍ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ରାଜନେତା, ରାଜନୀତିରେ ଫାଇଦା ପାଇଁ ନିଜ ଭାଷଣରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅପମାନିତ କରନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆପଣ କଣ ନିଜ ମାଆ, ଭଉଣୀଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତି । ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲଭାବେ ବୁଝନ୍ତି । କହିବାକୁ ଗଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ।

What’s with politicians demeaning women in their speeches to get some brownie points in a sexist landscape?Dear #RahulGandhi ,sure someone has demeaned your own mother, sister similarly in the past & irrespective you ought to know better? Also, #AishwaryaRai dances beautifully.🙏🏾

— Sona Mohapatra (@sonamohapatra) February 21, 2024