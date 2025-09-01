ଦିନେ ଥିଲେ ୯୫ କିଲୋର ମୋଟୀ, ଏବେ ହେଲେଣି ବୋଲ୍ଡ, ସେକ୍ସି ହଟ୍ କୁଇନ୍ , କେମିତି ସାଜିଲେ…
ମୁମ୍ବାଇ: ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ‘ଦବଙ୍ଗ’ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ବଲିଉଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୋନାକ୍ଷୀଙ୍କ ଓଜନ ୯୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିଲା।
ତଥାପି, ଡେବ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରାୟ ୩୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କଠୋର ଡାଏଟ୍ ଅନୁସରଣ କରି ନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଛାଡି ନଥିଲେ। ସୋନାକ୍ଷୀ ବୁଝାମଣା ସହିତ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କର ଓଜନ ହ୍ରାସ ଯାତ୍ରା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ଭୋଗ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ସୋନାକ୍ଷୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଜଳଖିଆରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନେବା ଉପରେ ଥିଲା। ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ସୀମିତ ପରିମାଣର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ନେଉଥିଲେ।
ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ହାଲୁକା ରାତ୍ରୀଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା। ଓଜନ ହ୍ରାସ ସମୟରେ ସୋନାକ୍ଷୀ ଚିଟ୍ ମିଲ୍ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ।
ଅର୍ଥାତ୍, ସେ ପିଜା, ଛୋଲେ କୁଲଚେ ଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଜିନିଷ ଖାଇବା ପରେ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡି ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଫଳ ଖାଉଥିଲେ, ଯାହା ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖେ।
ସୋନାକ୍ଷୀ ତୁରନ୍ତ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଶୁ ପାଦ ଧରିଥିଲେ। ସେ ଭାରୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତି 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖାଦ୍ୟ ନେଉଥିଲେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଫିଟନେସର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ କାର୍ଡିଓ। ସେ ଷ୍ଟେରମାଷ୍ଟର ମେସିନରେ 30 ମିନିଟ୍ କାର୍ଡିଓ ଏବଂ ତା’ପରେ 20-25 ମିନିଟ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।