ରାଜା ରଘୁବଂଶୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ: ସଇତାନ ସ୍ୱାମୀହନ୍ତା ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ୍, ଭାଇଙ୍କ ଦାବି…
ସୋନମଙ୍କୁ ଶିଲଂ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଇନ୍ଦୋରର ରାଜା ରଘୁବଂଶୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ସ୍ତ୍ରୀ ରଚିଥିଲା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ଆଉ ହନିମୁନ୍ ବାହାନାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସତେଜ ହୋଇ ରହିଛି। ହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀହନ୍ତା ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି।
ରାଜାଙ୍କ ଭାଇ ବିପିନ ଏହି ସୂଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସୋନମ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରେମିକ ରାଜ କୁଶୱାହାଙ୍କ ସହ ମିଶି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସୋନମଙ୍କୁ ଶିଲଂ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ଜୁନ୍ ୯ରେ ସୋନମ ଗିରଫ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସୋନମଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ୯, ୨୦୨୫ରେ ଇନ୍ଦୋରରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ମେଘାଳୟର ପୂର୍ବ ଖାସି ହିଲ୍ସ ଜିଲ୍ଲାର ସୋହରା (ଚେରାପୁଞ୍ଜି) ସ୍ଥିତ ନୋଙ୍ଗରିଆଟ୍ ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ହୋମଷ୍ଟେରୁ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମେ ୨୩ ତାରିଖରେ ରାଜା ରଘୁବଂଶୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜା ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
୨୦୨୫ ମସିହାରେ ବିବାହ:
ସୋନମ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ବିବାହ ୧୧ ମେଁ ୨୦୨୫ରେ ଇନ୍ଦୋରରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦ ମେଁରେ ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ ଗୌହାଟି ଦେଇ ମେଘାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଜୁନ୍ ୨ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବ ଖାସି ପାହାଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୋହରା ଚେରାପୁଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳର ୱେଇ ସାୱଡୋଙ୍ଗ ପାର୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ର ତଳେ ଥିବା ଏକ ଘାଟିରୁ ରାଜା ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ବିକୃତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ସନ୍ଦେହର ଛୁଞ୍ଚି ସୋନମ ଆଡକୁ ଫେରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୋନମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗାଜିପୁରରେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସୋନମ ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର ଥିଲେ।
ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ:
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଶିଲଂର ଏକ କୋର୍ଟ ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆସିଛି।