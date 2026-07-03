ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ! ଜାମିନ ଉପରେ ଲଗାଇଲେନି ରୋକ, କହିଲେ- ‘ଅପରାଧ ଯେତେ ଗମ୍ଭୀର ହେଲେ ବି…’
ରାଜା ରଘୁବଂଶୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ଜାମିନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବେ ପାଇଁ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣି ୧୦ ଜୁଲାଇରେ ହେବ।
Raja Raghuvanshi Case: ରାଜା ରଘୁବଂଶୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ଜାମିନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବେ ପାଇଁ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେସ୍ର ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣି ୧୦ ଜୁଲାଇରେ ହେବ। ଏହି ମାମଲାରେ ମେଘାଳୟ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମେଘାଳୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସେହି ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଜାମିନକୁ ସଠିକ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ମଇ ୨୦୨୫ ରେ ହନିମୁନ୍ ସମୟରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ରାଜା ରଘୁବଂଶୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ମାମଲାରେ ସୋନମଙ୍କ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେବାର ଆରୋପ ରହିଛି।
ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଯେ, ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀ ନିଜ ସହ ଆଣିଥିବା ତିନି ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ଏକ ଗଭୀର ଖାଇ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଚାର୍ଜଶିଟ୍ର ଦେଲେ ହାୱାଲା (ଉଦ୍ଧୃତି)
ଅଭିଯୋଗପତ୍ର (ଚାର୍ଜଶିଟ୍) ର ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ମେହେଟ୍ଟା କହିଥିଲେ ଯେ, ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଏବଂ ଟ୍ରାୟଲ କୋର୍ଟ ଉଭୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ (Prima Facie) ମାମଲା ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ତିନିଥର ଖାରଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି, ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କିମ୍ବା ଧମକ ଚମକ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ।
ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପରେ SC ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହନିମୁନ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍.ଏମ୍. ସୁନ୍ଦରେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ଜାମିନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କୋର୍ଟଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତି ରହିଛି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜାମିନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ମନା କଲେ
ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ସୋନମଙ୍କୁ ଏହି ଆଧାରରେ ଜାମିନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆରେଷ୍ଟ ମେମୋ (Arrest Memo) ରେ BNS ର ଭୁଲ୍ ଧାରା ଲେଖାଯାଇଛି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନିଥିଲେ ଯେ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବିଚାରପତିମାନେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା ଯେ ସୋନମ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାମିନର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଶିଲଂରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଜେଲ୍ ପଠାଇବାକୁ ଆଇନଗତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଧାରରେ ଭୁଲ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଜାମିନ ଉପରେ ତତ୍କାଳ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।
ମେଘାଳୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଜାମିନ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ
ମେଘାଳୟ ହାଇକୋର୍ଟ ୨୯ ଜୁନ୍ରେ ଶିଲଂ ଅଦାଲତଙ୍କ ସେହି ଆଦେଶକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜା ରଘୁବଂଶୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଦାଲତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆପତ୍ତିକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡବ୍ଲୁ. ଡିଏଙ୍ଗଡୋହଙ୍କ ଏକକ ପୀଠ, ଶିଲଂର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ (ନ୍ୟାୟିକ) ଙ୍କ ଏପ୍ରିଲ 2026 ବର୍ଷର ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ଆଦେଶରେ ଗିରଫଦାରୀରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯିବା ପରେ ସୋନମଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ୧୦ ଜୁନ୍ରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବିସ୍ତୃତ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ଶିଲଂ କୋର୍ଟ ସୋନମଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗିରଫ କରିବାର ଆଧାର ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଅଧିକାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।