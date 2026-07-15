ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ! ଓଜନ ୮.୫ କେଜି କମିଲା, ଅନଶନ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଗତ ୧୭ ଦିନ ଧରି ଭୋକ ହରତାଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତାଙ୍କର ଅନଶନକୁ ବଳପୂର୍ବକ ବନ୍ଦ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।
Sonam Wangchuk Hunger Strike : ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଗତ ୧୭ ଦିନ ଧରି ଭୋକ ହରତାଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଅନଶନକୁ ବଳପୂର୍ବକ ବନ୍ଦ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସାଢ଼େ ୮ କେଜି ଓଜନ କମିଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ।
ବାସ୍ତବରେ, କର୍ମୀ ତଥା ଓକିଲ ରାକେଶ କୁମାର ସୈନୀ ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ସେ ନିଜର ଭୋକ ହରତାଳ ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଆବେଦନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଦାବିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଉ ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଯାଉ।
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅପିଲ୍
ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଦେଶ ଏବଂ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ହେବ। ଆନ୍ଦୋଳନର ଆୟୋଜକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଅନଶନ ମଧ୍ୟରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଓଜନ ୮.୫ କେଜି ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ତାଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ୧୦୭/୭୦ mmHg କୁ ଖସି ଆସିଛି, ଏବଂ ବ୍ଲଡ ସୁଗାର ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ୬୭ mg/dL କୁ ଖସି ଆସିଛି। ସିଜେପିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅପିଲ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ଅଛି।
୧୮ତମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭୋକ ହରତାଳରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ୧୮ତମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭୋକ ହରତାଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ଥଳରେ ଧଳା ଗଦି ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଗାତାର ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି। ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ନେଇ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି।
ନିଟ୍ (NEET) ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ସମର୍ଥନରେ ଆସି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ସିଜେପିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଠିଆ ହେବା କିମ୍ବା ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚକ୍କର ଆସୁଛି।
ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶୌଚାଳୟ ଯିବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (PIL) କୁ ନେଇ କୋର୍ଟ କେବେ ଏବଂ କ’ଣ ରାୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ୨୦ ଜୁଲାଇରେ ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।