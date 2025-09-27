ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ନାଁରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଇନ୍ଦାଗିରି କରୁଥିଲେ ପରିବେଶବିଦ୍ ସୋନମ

ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ନାଁରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଇନ୍ଦାଗିରି କରୁଥିଲେ ପରିବେଶବିଦ୍ ସୋନମ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାରେ 17 ଜଣ ସିଆରପିଏଫ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 70 ରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଡିଜିପି ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ପିଆଇଓ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଶ୍ରୀନଗର: ଲଦାଖକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ପରିବେଶବିଦ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ତାଙ୍କ ଅନଶନ ସମୟରେ ଲେହରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଜୋଧପୁର ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଲଦାଖ ଡିଜିପି ଏବେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନୀ ଲିଙ୍କ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଲଦାଖ ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା।
ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା
ଲଦାଖ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସଡି ସିଂହ ଜାମୱାଲ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ମଞ୍ଚ ହିଂସାକୁ ଉସ୍କାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଜାମୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଲିଙ୍କ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।
ଡିଜିପି ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସୀମା ପାର ପୂର୍ବ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଡିଜିପି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତେଜନା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଜରୁରୀ।
ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଲେହ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ କେଡିଏ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶବିଦ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲଦାଖ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେବା ପରଠାରୁ, ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦାବି ବଢ଼ୁଛି।
ପିଆଇଓ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗରେ
ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲେହ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ କେଡିଏ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ପରିବେଶ କର୍ମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ସେମାନେ ଏହି ମଞ୍ଚକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅନଶନକୁ ବଡ଼ ଆକାର ଦିଅଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25-26 ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା।
ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପିଆଇଓଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ପିଆଇଓ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ଏହାର ରେକର୍ଡ ଅଛି। ସେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଯାହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।