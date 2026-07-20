ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କହିଲେ କେବେ ଏବଂ କିପରି ଭାଙ୍ଗିବେ ଅନସନ, ରଖିଲେ ୩ଟି ସର୍ତ୍ତ
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଭୋକ ହରତାଳ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୁଲାଇ ୨୦ ତାରିଖରେ ହରତାଳ ଶେଷ କରିବେ।
Sonam Wangchuk Hunger Strike : ପରିବେଶ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ନିଜର ଅନସନ ଶେଷ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର (୨୦ ଜୁଲାଇ) ଦିନ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଚିଠି ସେୟାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିସବୁ ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୂରଣ ହେଲେ ସେ ହରତାଳ ଶେଷ କରିବେ।
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସାଥୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେବେ ହରତାଳ ଶେଷ କରିବି। ଯେପରି ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଜୁଲାଇ ୨୦ ତାରିଖରେ ହରତାଳ ଶେଷ କରିବି।’
ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଏଥିପାଇଁ ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି:
ଯଦି ସରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଫଳତା—ଯେପରିକି ପେପର ଲିକ୍—ର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି।
ବା…
ମୁଁ ଏବଂ CJP ର ନେତୃତ୍ୱ ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ସାଂସଦ ଓ ନେତାମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଭରସା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଏବେ ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ, କିମ୍ବା
ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଏହାର ଅନୁମତି ନ ଦିଏ, ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ସାଂସଦ ଏବଂ ନେତାମାନେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସି ଉପରୋକ୍ତ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତୁ।
ଚିଠିର ଶେଷରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଆଇନ ନଜରବନ୍ଦୀରୁ, ଯେଉଁଠାରେ ମୋର ଯିବା-ଆସିବା, କହିବା ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି।’
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ତିନୋଟି ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ଲଗାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏହା ମଧ୍ୟ ଯେ, ସୋମବାରଠାରୁ ସଂସଦର ମନସୁନ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଯବାନମାନେ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।