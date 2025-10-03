ଲେହ ହିଂସା ମାମଲା: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ସୋନାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ, କହିଲେ …
ଲେହ ହିଂସା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଲଦାଖ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଆଙ୍ଗମୋ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି l ସୋନାମଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ।
ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୋନମ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କୁ NSA ଅଧୀନରେ ଅଟକ ରଖିବା ଏବଂ ଯୋଧପୁରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଟକ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ, ଏହି ଅଟକ ଅବୈଧ। ସୋନମଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି l
ସୋନମଙ୍କ ଉପରେ କଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ
ତେବେ ମ୍ୟାଗ୍ସେସେ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲଦାଖ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଆସିଛନ୍ତି l ଲଦାଖକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦାବି ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି l ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଅଧିକ ଅଧିକାର, ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ପରିଷଦ ଭଳି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଧାରଣା ଏବଂ ଅନଶନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଲଦାଖ ପ୍ରଶାସନ ସୋନମଙ୍କୁ ବାହାର ଦେଶପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଗିରଫ କରିଛି l ତାଙ୍କୁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ଅବୈଧ ଚାନ୍ଦା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମେତ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
ପରିବେଶଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିଲେ
ନିକଟରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଆଙ୍ଗମୋ କହିଥିଲେ ଯେ, ସୋନମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ, ହିମାଳୟାନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲଟରନେଟିଭ୍ସ ଲଦାଖ (HIAL) ବିରୋଧରେ ଏକ ରୀତିମତ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲାଦଖକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା l ସୋନମଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ଏକ ପରିବେଶଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଥିଲା। ଲଦାଖରେ ମିଳିଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ।