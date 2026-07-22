“ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ” ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସୋନମ, ରଖିଲେ ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତ
“ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ” ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସୋନମ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ନିଜର ଅନଶନ ଶେଷ କରିବା ନେଇ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପେପର ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା, ସଂସଦରେ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ସାମିଲ ରହିଛି।
ନିଜ ଚିଠିରେ ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଗତକାଲି ରାତିରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ବିଚାର କରିବେ। ଏଥିରେ ପେପର ଲିକ୍ ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ, ସଂସଦରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସାରଗର୍ଭକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।”
ଚଲୋ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା: ନିଜ ଚିଠିରେ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ପୋଲିସର କଠୋରତା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ବଳପ୍ରଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୁଲାଇ ୨୦ ତାରିଖର ‘ଚଲୋ ସଂସଦ’ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସାରା ଦେଶ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂକଳ୍ପ ଦେଖିଛି। ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଯେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ ମାମଲା, ନିର୍ଯାତନା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭଙ୍ଗ କରାଯିବ ନାହିଁ।”
ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଅପିଲ୍: ଆଗକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆପଣଙ୍କ ଆସିବା ପରେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରାୟ ୬୫ ଜଣ ସାଂସଦ ମୋତେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। କିଛି ସାଂସଦ ଆସି ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାକି ସାଂସଦମାନେ ଆସିବାର ଆଶା ରହିଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅନଶନ ଶେଷ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶସେବାରେ ମୋର ଆହୁରି ଅନେକ କାମ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ମନେପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ସହମତ।”
ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହେଁ: ଚିଠିରେ ସେ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ମୋର ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହା ମୋ ଜୀବନକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୋମଳମତି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ନାହିଁ।”
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆକୁଳ ଅପିଲ୍: ସୋନମ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିବା କୌଣସି ଯୁବ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେପରି କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ସେମାନେ ଏକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଏଭଳି ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳେ, ତେବେ ମୁଁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିବି ଯେ ସରକାର କେବଳ ମୋର ନିବେଦନ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି।”