୨୬ ଦିନର ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ ପରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୟାନ – ‘ଅନେକ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ସହମତି ପରେ…’
ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ ପରେ କ'ଣ କହିଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପରିବେଶବିତ୍ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଗତ ୨୬ ଦିନ ଧରି ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜର ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି।
ୱାଙ୍ଗଚୁକ କହିଛନ୍ତି, “ଅନେକ ସର୍ତ୍ତ ଓ ଆଲୋଚନା ପରେ ମୁଁ ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ପୁରା ଘଟଣା ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର କାରଣ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବେ।
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା, ଡ଼. ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଏବଂ ଲେହ-ଲଦାଖ ଏପେକ୍ସ ବଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ୨୬ ଦିନ ପରେ ମୋର ଅନଶନ ଶେଷ କରିଛି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ୬୫ ଜଣ ସାଂସଦ ସାକ୍ଷାତ କରି କିମ୍ବା ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ତାଙ୍କୁ ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ୱାଙ୍ଗଚୁକ କହିଛନ୍ତି, “ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା, କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ସହମତି ଏବଂ ଦେଶରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।”
ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଏହି ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେବି। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିଂସା ଘଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।”
ନଡ୍ଡା ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ କ’ଣ କହିଲେ:
ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଆଙ୍ଗମୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏବଂ ୨୦ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ନ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ରଖିଛନ୍ତି।
ସୌରଭ ଦାସ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନ ଭଙ୍ଗକୁ ନେଇ କ’ଣ କହିଲେ: